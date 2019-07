Inés Melchor lloró al explicar el porqué de su ausencia en los Juegos Panamericanos 2019

La delegación peruana que nos representará en los Juegos Panamericanos 2019 sufrió la baja de una de las atletas más galardonadas y que era una de las favoritas para darle al Perú una medalla de oro: Inés Melchor.

Este miércoles se conoció que la nacida en Huancavelica sufre “dolor de tipo quemante, intermitente a nivel inguinal con irradiación a región antero interna del muslo, así mismo dolor a nivel lumbar con irradiación a región lateral de glúteo, muslo y pantorrilla que le impide realizar sus entrenamientos y se ha intensificado hace días”, según el parte médico.

Esta situación le generó mucha tristeza a Inés Melchor, quien no pudo evitar quebrarse al explicar lo de su lesión y confirmar su ausencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“La molestia empezó el 16 de julio y de ahí hemos estado intentándolo justamente con la doctora con diferentes tratamientos, pero no llegaron a funcionar”, le manifestó la fondista de 32 años a RPP Noticias con voz entrecortada.

“Estuve con los médicos y ayer decidimos tras los resultados, no estar presentes. Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen, de acuerdo A eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme", añadió una afligida Inés Melchor, quien afirmó que su familia será su principal fortaleza para superar este mal momento previo a la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019.

Inés Melchor también se pronunció en Facebook por su ausencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019