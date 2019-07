¡Intenso! El reclamo que Cristiano Ronaldo le hace al DT de Juventus, Maurizio Sarri [VIDEO]

Además de brillar por su gran participación en el amistoso entre Juventus vs. Tottenham, Cristiano Ronaldo acaparó portadas por lo que sería la primera discusión con su entrenador Maurizio Sarri, tras la decisión de sacarlo del encuentro, ¿qué pasó con CR7?.

En el duelo entre Juventus vs. Tottenham por la International Champions Cup 2019, el nuevo estratega de la ‘Vecchia Signora’ decidió sacar a Cristiano Ronaldo del once para darle paso a Matheus Pereira, sin embargo la reacción del exjugador del Real Madrid no pasó desapercibida.

Y es que, apenas habían pasado tres minutos desde el gol conquistado por Cristiano, cuando Maurizio Sarri decidió hacer una variante en su equipo, generando la molestia del portugués quien lo evidenció con un comentario.

Al salir del campo, el ‘Bicho’ saludó a su reemplazante y a uno de los asistentes del comando técnico, sin embargo, cuando se aproximó al estratega italiano de 60 años expresó su enfado con un comentario que llega a ser descifrado.

Una de las cámaras del partido captó la imagen del reclamo y la respuesta de Sarri, quien solo se animó a encogerse de hombros y tocarle la espalda a Cristiano Ronaldo, para seguir dirigiendo el encuentro.

Sin CR7 en el equipo de Juventus, la cebra perdió por 3-2 ante Tottenham. Los goles del club de la Serie A fueron obra de Cristiano y Gonzalo Higuaín, y en el equipo inglés los encargados de la victoria fueron Erik Lamela, Lucas y Harry Kane.