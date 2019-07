UFC: Dana White en contra de un Conor McGregor vs. Jorge Masvidal

Jorge Masvidal sorprendió al mundo de las MMA con el KO más rápido de la historia de UFC el pasado 6 de julio cuando, con solo un rodillazo, dejó fuera de combate a Ben Askren. El peleador de madre peruana no perdió tiempo y aseguró que solo aceptará un duelo ante Kamaru Usman, por el título de peso welter, o ante Conor McGregor.

La idea parece no haber caído nada bien al presidente de UFC, Dana White, quien se mostró en contra de una pelea entre Masvidal y el excampeón mundial de peso pluma y ligero Conor McGregor. White manifestó que el ‘Notorio’ no debería volver a pelear en la división welter.

“Demonios, no. Jorge Masvidal es demasiado grande para Conor McGregor. ¿Pero Conor ya peleó en el peso welter? Sí, pero no debería haber peleado contra Nate Díaz en el peso welter. Odié que lo hiciera. No solo odié que lo hiciera una vez, sino que odié que lo hiciera dos veces. Conor no pertenece a ese peso. Hay muchas peleas para Jorge en su división de peso sin Conor”, indicó Dana White, presidente del UFC, para el portal TMZ.

“Jorge Masvidal es demasiado grande para Conor McGregor, Conor no pertenece a las 170 libras. Tiene la valentía para pelear en las 170 libras, pero no pertenece allí. Diablos, no”, agregó.

Cabe recordar que Conor McGregor es uno de los gladiadores que más ganancia genera en UFC, por lo que muchos de sus colegas quieren enfrentarlo. El irlandés fue campeón de los pesos ligeros y los pesos pluma al mismo tiempo, no obstante, tras coquetear con el retiro, se desconoce su fecha de regreso al octágono.