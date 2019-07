Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: a qué hora y dónde partido por la International Champions 2019

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de la International Champions Cup 2019, este sábado 20 de julio, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este partido, La República ha preparado una cobertura especial para informarte MINUTO a MINUTO de las incidencias, goles y jugadas.

El nuevo Real Madrid del técnico francés Zinedine Zidane tendrá acción este sábado frente al Bayern Múnich en la ciudad de Houston (Texas, Estados Unidos), donde marcará el debut del futbolista belga Eden Hazard con la casaquilla ‘blanca’.

Junto al serbio Luka Jovic y el francés Ferland Mendy la escuadra ‘merengue’ sostendrá su primera prueba de pretemporada en la International Champions Cup de cara al comienzo de la temporada 2019-20.

Después de 14 sesiones de entrenamiento en Montreal (Canadá) el cuadro madrileño arrancará su gira por suelo estadounidense en el 'NRG Stadium', en el que la escuadra germana afrontará su segundo partido de este certamen, después de haber perdido el pasado jueves ante el Arsenal por 2-1.

Eden Hazard y Luka Jovic son los más observados en la pretemporada del Real Madrid, que también puede hacer debutar al lateral francés Ferland Mendy contra el elenco ‘bávaro’.

Bayern Munich, por su parte, ha sumado a sus arcas los fichajes de Lucas Hernández (ex Atlético Madrid), Benjamin Pavard (ex Stuttgart) y Jan Fiete Arp (ex Hamburgo). Estos nuevos elementos muniqueses podrían sumar minutos en el duelo ante el Real Madrid de Zinedine Zidane.

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Ferland Mendy; Luka Modric, Toni Kroos, Isco; Vinicius Junior, Karim Benzema y Eden Hazard.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; David Alaba, Jonas Kehl, Jerome Boateng, Javier Martínez; Daniels Ontuzans, Coretin Tolisso, Tiago Alcántara, Jann-Fiete Arp; Ryan Johansson y Thomas Müeller.

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: ¿A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich?

Perú: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (día domingo)

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO: guía de canales Real Madrid vs Bayern Múnich

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Play Brazil, TV Record

Canadá: DAZN

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Alemania: DAZN, Sport1, OneFootball

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Internacional: Arsenal Player, Bet365

Italia: SportItalia

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App, SportsMax 2

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN2

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela