Claudio Pizarro: El adiós de una leyenda

Zillertal, Austria.

Era una tarde más en Austria. Los jugadores del Werder Bremen culminaron su rutina de ejercicios y mientras algunos se dirigían a las duchas, en la sala de prensa, los periodistas estaban esperando la presencia de Claudio Pizarro.

El atacante peruano de 40 años aprovechó dicha reunión para sorprender a todos con una noticia. “Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”.

PUEDES VER Claudio Pizarro anuncia su retiro y así reacciona la prensa extranjera

Con el semblante tranquilo, sonriendo, el ‘Bombardero’ sabe que es momento de dar un paso al costado y empezar a construir nuevos rumbos. Por supuesto, siempre ligado al deporte que tanto ama: el fútbol.

El Bremen es considerado una leyenda, un reconocimiento que el peruano se lo ha ganado a pulso. Sin embargo, como un goleador, supo retribuir el cariño a los hinchas a través de goles y títulos.

“Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda. Estamos realizando una buena pretemporada”, expresó el ‘Bombardero’, siempre con una sonrisa y el gesto de cariño hacia el club que lo llevó al éxito.