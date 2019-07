¿Y Alianza Lima? Claudio Pizarro anunció el final de su carrera en el Werder Bremen

Sorprendiendo a los hinchas de la Bundesliga, la leyenda del fútbol alemán Claudio Pizarro anunció que este 2019 - 2020 será su última temporada en la que vestirá la camiseta del Werder Bremen como futbolista.

A poco de empezar la temporada deportiva europea, el ‘Bombardero de los Andes’ sorprendió ingratamente a los hinchas de la Bundesliga al anunciar que ha llegado el tiempo de terminar su etapa como jugador en el club verdiblancos.

Este viernes, el excapitán de la selección peruana reveló que tiene planificado y pactado el final de su carrera por lo menos en el Werder Bremen, aunque antes de retirarse tiene trazados más de un objetivo por cumplir.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”, manifestó Claudio Pizarro en conferencia de prensa.

Asimismo, aceptó que se encuentra agotado por las largas temporadas que pasó, aunque se siente aliviado con el reconocimiento que la afición le tiene por ser uno de los goleadores extranjeros de la Bundesliga.

“Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada. Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda”, expresó el delantero.

#Pizarro sobre la temporada:



