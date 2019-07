Yordy Reyna: “Todavía es pronto para hablar del retiro de Paolo Guerrero” [VIDEO]

No quiere pensar en reemplazos. Yordy Reyna, quien milita en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS), aseguró que es prematuro hablar de un recambio para Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en la selección nacional pese a que ambos ya tienen 35 años.

En una entrevista que dio para Telemundo, el delantero peruano resaltó el papel que cumplió la ‘Blanquirroja’ en la reciente Copa América y sostuvo que tanto Guerrero como Farfán están en un alto nivel de competencia.

“Todavía es pronto para hablar del retiro de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, tenemos que hacer bien las cosas los que venimos atrás para cuando nos toque estar. Para mí, Guerrero es un excelente jugador y cada vez que juega lo entrega todo, no le gusta perder como a cualquiera”, afirmó Reyna en una entrevista con el periodista de Telemundo, Diego Montalvan.

Reyna manifestó que fue triste su no convocatoria, pero reconoció que salía de una lesión, por lo que carecía de la continuidad necesaria en su club.

“Siempre tengo contacto con el cuerpo técnico de la selección peruana. Me sentí un poco triste por no poder ir a la Copa, pero venía de una lesión y no tenía continuidad. Ese fue uno de los factores, pero yo sigo trabajando con tranquilidad”, señaló.