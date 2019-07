Carlos Zambrano confesó tener dos ofertas de una liga top de Europa

Carlos Zambrano volvió a la selección peruana por la puerta grande después de tres años y medio. El defensa nacional, que no jugó los amistosos previos a la Copa América 2019 por lesión, logró ser una pieza fundamente en la zaga junto a Luis Abram en el histórico subcampeonato logrado en Brasil.

De los seis partidos del torneo más antiguo de selecciones, Zambrano fue titular en cinco, solo se perdió el duelo ante Brasil por la fase de grupos por una dolencia muscular. El ‘Kaiser’ le devolvió seguridad a la defensa, el punto débil de la Bicolor tras el Mundial Rusia 2018.

“El fútbol da muchas vueltas. A mí no me importa estar en la banca, mientras menos envidia haya en la selección se van a dar mejores resultados. Para algunos era una ruleta rusa que juguemos Luis (Abram) y yo. Incluso hasta se cuestionó que yo sea titular, cuando todos en la prensa saben la calidad de futbolista que he sido y soy. Yo me siento un jugador top. A pesar de no jugar tenía ofertas de todos lados en Europa. En todas las ligas donde he estado he jugado en los mejores equipos”, dijo Zambrano a El Comercio.

El rendimiento de Carlos Zambrano lo ha vuelto a poner en la mira de diferentes clubes de Europa, pero su anhelo es regresar a la Bundesliga de Alemania donde militó en clubes como el Schalke 04, St. Pauli y Eintratch Frankfurt. Aún tiene contrato con Dinamo Kiev después de su cesión al Basel de Suiza, pero deslizó la posibilidad de regresar al país que le abrió las puertas de Europa.

“Tengo contrato con Dínamo de Kiev. En el peor de los casos, y lo digo fríamente, debo volver a Ucrania. Sinceramente no me sentía cómodo en Kiev por algunos problemas que tenía el equipo y si sale algo interesante espero que sea en una buena liga, si es Alemania mejor. Mi representante está evaluando porque tengo dos ofertas de clubes de Alemania, el detalle es llegar a un acuerdo económico. Sería lindo volver a la Bundesliga, tengo 30 años, la liga la conozco, el idioma lo hablo”, concluyó.