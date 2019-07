Arbitraje generó cuestionamientos en Melgar

Alexis Choque Sarmiento

La derrota ante Deportivo Municipal, en el inicio del Torneo Clausura, por la mínima diferencia y con un arbitraje muy cuestionado, ya es página pasada para los jugadores del FBC Melgar.

Ayer, al finalizar los entrenamientos en el estadio Melgar, algunos jugadores hicieron una reflexión sobre el mal debut que tuvieron en el Clausura y el penal atajado, que le anuló el árbitro al portero Angelo Campos.

PUEDES VER: FBC Melgar no pudo con Deportivo Municipal

“Fueron muy drásticos creo, porque viendo la repetición no hubo ni un metro que me adelanté. Pero no me cierro pensando en eso, estoy pensando en el otro rival que se viene. El tema del árbitro ya es algo cerrado para nosotros”, dijo el mismo Campos.

El arquero hizo también un mea culpa sobre la derrota. Señaló que el equipo regaló el primer tiempo del partido al salir quizá un poco frío a la cancha. “Regalamos el primer tiempo; en el segundo, quisimos buscarlo, pero no pudimos. Tenemos que ser autocríticos; tampoco hicimos buen partido, no tiene nada que ver el árbitro”, añadió.

Campos agregó que, con los nuevos refuerzos que se sumaron, Melgar está para darle pelea a cualquier escuadra. “Este equipo está para campeón y, en los entrenamientos y en los partidos, vamos a darlo todo para campeonar”, dijo.

Por su lado, Alexis Arias cuestionó el accionar del árbitro que, en el último partido frente a Municipal, volvió a cobrar el penal que atajó Angelo Campos a Ricardo Buitrago.

PUEDES VER: Janio Pósito también dejará FBC Melgar

“Creo que las decisiones de terceros nos costaron mucho, creo que empezamos bien el partido, pero, después del penal que volvieron a cobrar, se nos complicó un poco”, dijo.

Arias señaló que tuvieron una conversación con el entrenador Diego Osella al respecto: “Nos pidió que no nos metamos con ellos (árbitros), porque de todas maneras el arbitraje influye”.

Enfocados en el rival

El equipo continuó ayer con los entrenamientos, enfocado en su próximo rival, el Ayacucho FC. En el partido de ida, ambos equipos empataron a un gol en Ayacucho.

Todos los jugadores se encuentran en buenas condiciones para el duelo.