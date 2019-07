Perú vs. Polonia: disfruta EN VIVO el tercer encuentro de nuestra selección en el Mundial de Vóley sub 20

Vóley EN VIVO | Perú vs. Polonia | Mundial de vóley sub 20 | dejarán la vida HOY (EN DIRECTO ONLINE vía TV4) | por la fecha 3 del grupo B del Campeonato Mundial sub 20 2019. Este encuentro de pronósticos reservados podrá ser apreciado a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana) y 14:30 p.m. (hora de Argentina). Recuerde que usted podrá seguir el MINUTO A MINUTO a través de La República.

El equipo de Natalia Málaga está dando la sorpresa en el torneo juvenil tras ganarle al actual campeón China por 3-2 en reñido partido y vencer a Egipto por 3-0.

La selección peruana de vóley suma 5 puntos en la tabla del grupo B y está cerca de meterse al cuadrangular que luchará por el título del Mundial de Vóley sub 20.

Polonia venció en su debut a Egipto por 3-0 y en su segunda presentación cayó ante China por 3-2. La selección europea lucha por llegar a la siguiente fase del torneo.

La siguiente fase del Campeonato Mundial de Vóley 2019 se dividirá en dos grupos de cuatro selecciones (conformados por los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos) que irán por el título y otros dos grupos (conformados por los dos últimos de cada uno de los cuatro grupos) que pelearán por ubicarse entre el puesto 9 y 16.

Vóley Perú vs. Polonia EN VIVO: horario del partido

El partido de vóley por el Mundial sub 20 2019 iniciará en Perú y Colombia a las 12:30 p.m vía TV4 EN VIVO, mientras que en Bolivia, Paraguay y Venezuela a la 1:30 p.m. A diferencia de Argentina, Uruguay y Brasil, en donde podrás verlo a partir de las 2:30 p.m.

Perú: 12:30 p.m.

Colombia: 12:30 p.m.

Bolivia: 1:30 p.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Venezuela: 1:30 p.m.

Argentina: 2:30 p.m.

Uruguay: 2:30 p.m.

Brasil: 2:30 p.m.

Vóley Perú vs. Polonia: TV4 EN VIVO

La señal TV4 o TVCuatro es el canal de TV pública en México que se está encargando de la transmisión de todos los partidos de vóley EN VIVO por el Mundial sub 20 2019. Recuerda que en La República también podrás ver los resultados en tiempo real.





Natala Málaga y su mensaje a la juventud

La entrenadora de menores Natalia Málaga recordó a través de su cuenta de Twitter que la disciplina es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier joven promesa del deporte nacional, incluso por encima del talento.