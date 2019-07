Leyenda mundialista dispara contra Paolo Guerrero tras su derrota en la Copa de Brasil [VIDEO]

Tras su importante papel en la Copa América 2019, Paolo Guerrero volvió a vestir el uniforme del Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, su primer encuentro post campeonato continental no le dio alegrías al ariete de la Selección Peruana.

Pero eso no fue lo peor, sino más bien los comentarios de una leyenda del fútbol brasileño tras sus críticas al arbitraje del referee Wilton Pereira Sampaio, quien dirigió el partido de Internacional de Porto Alegre ante Palmeiras.

Denilson, campeón mundial en Korea 2002, disparó con todo contra Paolo Guerrero: “Cuando Guerrero no pisa el área, él se pone bravo. No sirve de nada llorar. Guerrero es mi compañero, pero se mostró infeliz en la declaración después del juego. El fútbol es divertido. Cuando pierde se queja, cuando gana, todo está bien”, arremetió el exfutbolista brasileño.

Y Denilson siguió: “El Internacional no jugó nada. Palmeiras, ayer, era para que meta tes o cuatro goles. Allá también ganará por 2 a 1 y con el Beira-Rio lleno”. Antes de ello, Paolo Guerrero criticó al árbitro brasileño. “Es complicado jugar con el árbitro cobrando todo para ellos y nada para nosotros. Aquí es difícil jugar, jugamos contra uno más. No soy brasileño, no puedo decir nada, es jodido”, dijo el delantero peruano luego de la derrota del Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, ‘El Depredador’ tendrá el chance, una vez más, de vencer al Palmeiras el próximo miércoles 17 de julio, fecha en que el Internacional de Porto Alegre recibe al equipo de São Paulo por la vuelta de los cuartos de final de final de la Copa de Brasil. Y claro, Paolo Guerrero va en la delantera.