Recuerda a los gladiadores de la WCW y su supuesta llegada a Perú

Así como en Estados Unidos hubo la guerra de los ratings de los lunes por la noche entre los shows de tv de las empresas WCW y WWF, en Perú también se vivió un combate televisivo.

En 1998, Panamericana Televisión emitía los sábados por la noche los episodios de la empresa WCW, cuyo programa tenía como nombre WCW Nitro; no obstante, por un tema comercial, el canal se dio la licencia de llamarlo Gladiadores.

Por su lado, poco tiempo después, América Televisión adquirió los derechos del programa Raw de la empresa WWF, y apelando a la misma fórmula de Panamericana, le cambió el nombre del show, le puso Titanes en el ring.

Ambos se emitían ese día de semana a la misma hora y era una competencia feroz por la audiencia. Cada canal lanzaba spots promocionales de los programas de cada show. Los más interesantes eran los de canal 5 por la impostación del locutor y por su particular estilo de decir la palabra gladiadores (leerlo con la voz del video adjunto).

La WCW tenía en su plantel a luchadores como Hollywood Hogan, Goldberg, Scott Hall, Kevin Nash, Sting, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Diamond Dallas Page, Bret Hart, Rey Mysterio Jr., Juventud Guerrera, Booket T, entre otros.

A su turno, la WWF no se quedaba atrás y tenía en su roster a talentos como Mankind, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Shawn Michaels, The Undertaker, Kane, etc.

La llegada de la falsa WCW

Al haberse emitido primero la WCW que su competencia, esta tenía mayor popularidad en los adultos y en los adolescentes que aprovechaban los recreos para imitar los movimientos de lucha más populares, entre ellos la lanza de Goldberg.

Por ello, no se puede descartar que los empresarios que trajeron a una serie de compañías de lucha al Perú para realizar shows en el Coliseo Amauta y el Dibós, hayan tenido eso en cuenta y optado por pedirle a sus luchadores que imiten a estrellas como Hollywood Hogan.

Para sintetizar, al país llegaron empresas de lucha entre 1998 y 2000 tras la buena sintonía aquí de la WCW (y por qué no, de la WWF). Si bien no se presentaban como las estrellas de la WCW, se hacían llamar como Los Gladiadiores, sí, tal como eran llamados las estrellas de WCW en canal 5.

Se presentaron en diversos programas televisivos como el de Mónica Zevallos y el de Los Ambulantes de la Risa para promocionar sus eventos. La desinformación abundaba en esa época y el que no era un fanático, pensó que eran los de la WCW o que ellos provenían de una división inferior de la WCW. Lo cierto es que dos de ellas se llamaban WPW y World X-Treme League.

Mala fue su sorpresa –para algunos- cuando llegaron al coliseo y se percataban que no eran los mismos peladores de la televisión y que su nivel de pelea era sumamente discutible. En la última oportunidad que vino una de esas empresas, falleció en el país el luchador Dante; la prensa sensacionalista informó que se debía al consumo excesivo de drogas y criticó ese tipo de espectáculos.

Para ello, la WCW y la WWF ya no se emitían en los canales anteriormente mencionados; poco tiempo después la WCW fue cancelada y ATV compró los derechos de la transmisión de la WWF, posteriormente WWE.

En un podcast realizado por periodistas de La República contamos más detalles de la guerra de los sábados por la noche y la “frustrada llegada de la WCW”.