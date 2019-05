Periodista de Movistar Deportes criticó a Gareca por lapidario comentario sobre Pizarro

Ricardo Gareca una vez más dejó muchos temas para debatir tras anunciar la lista de 23 convocados de la selección peruana para la Copa América 2019. Uno de esos asuntos es lo que dijo sobre Claudio Pizarro, quien terminó la temporada en Alemania con 7 goles.

El técnico argentino de 60 años indicó este jueves en conferencia de prensa que no podía convocar al Bombardero de los Andes debido a que él se autodescartó de la selección peruana.

“Si un jugador declara, en el caso como lo hizo Claudio, ‘que no tiene sentido ser llamado ahora a la selección'.... cualquier jugador que se autoexcluye de la selección yo no puedo estar convenciéndolo, no pasa ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador", manifestó el Tigre.



Gareca fue criticado por por lapidario comentario sobre Pizarro

Estas palabras no fueron del agregado de Michael Succar, periodista de Movistar Deportes, quien utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra Ricardo Gareca y preguntarse si la actitud que mostró el experimentado estratega lo hizo con otros futbolistas.

"Podemos debatir su aporte futbolístico a corto yo largo plazo, pero decir que Pizarro se autoexcluyó me parece exagerado. El contexto de su declaración no daba para que Gareca asumiera algo tan contundente. Me pregunto si también fue así de exigente con el resto de futbolistas", se lee en la publicación que ha tenido varias reacciones en Twitter.

Podemos debatir su aporte futbolístico a corto y/o largo plazo, pero decir que Pizarro se autoexcluyó me parece exagerado. El contexto de su declaración no daba para que Gareca asumiera algo tan contundente. Me pregunto si también fue así de exigente con el resto de futbolistas. — Michael Succar (@MSUCCAR) 30 de mayo de 2019

Recordemos que Ricardo Gareca dejó fuera de la nómina —una vez más— a Claudio Pizarro y dio tres sorpresas en nómina de la selección peruana: Carlos Zambrano, Alexander Callenes y Jesus Pretell.