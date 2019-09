México quedó eliminado del Mundial Sub 20 tras caer 1-0 ante Ecuador [RESUMEN]

México se despidió del Mundial Sub 20 Polonia 2019 sin conseguir una victoria (0 puntos). El tricolor cayó 1-0 ante Ecuador en la última fecha del Grupo B. Con esta victoria los norteños tendrán que esperar los demás para ver si acceden a octavos de final.

El único tanto del partido lo hizo Gonzalo Plata a los 12 de la primera etapa tras un desborde de Vallecilla que sacó un centro raso. El conjunto azteca logró emparejar las acciones pero su gol fue anulado por el VAR argumentando una posición adelantada.

Con este resultado, la selección ecuatoriana estará atenta a los otros resultados para ver si quedan entre los mejores cuatro terceros para así lograr un boleto a octavos de final.

