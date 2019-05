Jhoel Herrera arremete contra congresista Yeni Vilcatoma por "desinformar" [FOTO]

Jhoel Herrera es conocido por ser un jugador que no se calla nada, con el mismo ímpetu con la que sale a marcar a sus rivales, comenta en rede sociales sobre la realidad política y social de nuestro país. Esta vez, apuntó sus críticas a la congresista Yeni Vilcatoma.

El lateral derecho de Real Garcilaso publicó un duro mensaje haciendo alusión a los comentarios de Vilcatoma que criticaban el accionar de las autoridades luego que un sismo sacudiera la región de Loreto la madrugada del último domingo.

"Echa al prefecto de Iquitos, Iquitos no tiene prefecto. Manda foto de otro país como si fuera de Yurimaguas. Afirma que no trabajan en el COEN, pero no estaba en dicho lugar. Si quieres mantenerte desinformado sigue a Yeni Vilcatoma", fue el tuit que publicó Herrera.



Cabe recordar que Yeni Vilcatoma emitió una serie de comentarios que luego fueron rebatidos, como el que suscribió contra el COEN. “6:15 a. m. y no hay trabajadores en el COEN del Ministerio de Defensa. Equipos e instalación podrían ser utilizados para recabar información en lugares más alejados. La emergencia exige la instalación de un horario. Informan que el ingreso es a las 7 a.m. Tan efectivos durante El Niño, una lástima”, escribió Yeni Vilcatoma en su cuenta de Twitter.

El COEN no demoró en dsmentir la información. “El COEN ya no se ubica en la sede del Ministerio de Defensa, sino en Indeci, ubicado en Calle Rodín 135, San Borja. Funcionó en el Puesto de Comando de las Fuerzas Armadas del Perú por la emergencia de El Niño Costero”, señaló.

Jhoel Herrera es conocido por emitir comentarios en su Twitter con una definida postura política y social, dentro de sus publicaciones se puede ver que trata diversos temas como la donación de órganos, la educación y el racismo.