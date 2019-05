Binacional denuncia fuerte olor a gas en vestuario visitante de Matute [VIDEO]

Alianza Lima derrotó a Deportivo Binacional en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 de la Liga 1. Sin embargo, el triunfo íntimo que dejó sin el título momentáneamente a los de Juliaca, podría verse empañado por una denuncia que hizo el técnico Javier Arce en la conferencia de prensa.

Luego de caer 2-1 con goles de Aldair Salazar y Mauricio Affonso (el descuento fue de Donald Millán), Javier Arce señaló que desde el vestuario que se les asignó en Matute se emanaba un fuerte olor a gas. El entrenador indicó que cuando los jugadores volvieron a camarines tras el primer tiempo, se vieron afectados al no poder respirar bien.

"Lamentable, pero sí, yo fui el primero en ingresar al camerino y al entrar; sentí un olor raro que hacía picar las fosas nasales y un poco la vista, por eso demoramos en salir del camerino", aseguró Arce.

"Al salir me estaba sintiendo un poco mal por la inhalación de algo raro. El comisario me dijo que no es gas pimienta porque el conoce algo de eso, era otro tipo de cosa. Nosotros tuvimos que desalojar el camarín y tuvimos que hacer nuestra recuperación en las escaleras, ya no regresamos al vestuario", añadió.

Arce manifestó que su versión fue constatada por personal de seguridad de Alianza Lima, quienes entraron al vestuario para constatar la situación. Además, el estratega del Poderoso del Sur agradeció la asistencia de algunos jugadores íntimos que se acercaron a verificar su estado.

"La misma seguridad de Alianza entró y verificó que sí se sentía un olor raro que hería las fosas nasales, yo no me sentí tan bien. Lamento que pase esto, no sé los motivos. Tengo que agradecer a los jugadores de Alianza, a Rinaldo Cruzado y Godoy que se acercaron a preguntarnos si estábamos bien, nos dieron la mano", enfatizó.

Renzo Gayoso dio los descargos respectivos de la institución blanquiazul. El jefe de equipo de Alianza Lima señaló que cuando un equipo visitante llega al estadio se le hace entrega de la llave del vestuario y las posibilidades de haber hecho ingresar una especie de sustancia rara son muy pocas.