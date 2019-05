Roland Garros: tenista se retira del torneo y gana 20 mil dólares sin jugar 

Katie Boulter, una tenista británica de 22 años, se vio envuelta en la polémica por su participación en Roland Garros 2019. La jugadora fue inscrita para debutar en un grand slam este domingo ante la croata Donna Vekic, pero decidió retirarse del torneo antes de dicho encuentro.

La tenista iba a jugar, pero debido a sus problemas físicos en la espalda decidió, aconsejada por los médicos, retirarse. El diario británico The Guardian reveló que la joven, pese a no competir, igual recibirá 20.000 euros en calidad de perdedora en primera ronda. Sin haber empuñado la raqueta.

"Muy decepcionada al tener que retirarme del Roland Garros. Todavía esperaba tener la oportunidad de competir, pero los médicos me han aconsejado que no arriesgue mi espalda. No puedo esperar para volver a la cancha", y así lo comunicaba Katie Boulter en sus redes sociales.

So disappointed to have to pull out of the French Open. I was still hoping to have a chance of competing but doctors have advised me not to take a risk with my back. Can’t wait to get back on court soon.