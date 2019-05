Mundial Sub 20: Los jugadores de origen africano que juegan por Japón [FOTOS]

Es normal en estos tiempos que las selecciones de fútbol busquen jugadores en todo el mundo que tengan la posibilidad de defender su camiseta, ya sea por nacionalización o por ascendencia. En el Mundial Sub 20 de Polonia que acaba de comenzar, resalta el caso de dos jugadores de ascendencia africana que alinean en la selección de Japón.

Se trata del arquero Zion Suzuki del Urawa Red Diamonds y el defensor Kennedy Mikuni, quien milita en el Avispa Fukuoka. Ambos jugadores integran la nómina de 23 seleccionados que hoy empataron 1-1 ante Ecuador en el arranque del Grupo B de la contienda mundial.

Zion Suzuki tiene 16 años y es de padre japonés y madre ghanés, el joven portero ya ha representado a la selección nipona en las categorías sub 17 y sub 18. Suzuki, quien fue suplente ante Ecuador, aún podría defender la camiseta de Ghana ya que no ha jugado por la selección mayor de Japón. Por su parte, Kennedy Ebusu Mikuni es un defensa de 18 años, de padre nigeriano pero nacido en Tokio.

Pero estos no son los únicos casos en esta Copa del Mundo, en Tahití juega Diego Araneda de 19 años, quien nació en Chile y llegó a la isla del Pacífico cuando cumplió dos años de edad. Su padre Efraín, quien también nació en Chile, jugó por la selección mayor de Tahití.

Además, el hijo de George Weah, leyenda del AC Milan y de la selección de Liberia, promete romperla en este certamen. Timothy Weah, quien juega en el Celtic, jugará por Estados Unidos.