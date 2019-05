Neymar se ausentó en prácticas del PSG y causó el enojo de su entrenador 

Neymar fue el gran ausente en el último entrenamiento de la temporada en el PSG. El atacante brasileño no pidió permiso al DT del equipo parisino para no formar parte de las prácticas y ello ha causado una incomodidad que se hizo evidente ante la prensa local.

"¿Neymar ha sido liberado por el PSG? No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no", declaró el director técnico del club, Thomas Tuchel, en conferencia de prensa.

El diario Le Parisien señaló que el brasileño optó por viajar a su país para incorporarse a los entrenamientos con su seleccionado de cara a la Copa América. Sin embargo, olvidó pedir la autorización correspondiente.

La selección de Brasil inició su preparación para el certamen continental el lunes de esta semana y de a poco están sumándose las estrellas que juegan en Europa, entre las que se destaca Neymar.

Marquinhos y Thiago Silva, otros jugadores del PSG convocados al Scratch, sí estuvieron presentes en los entrenamientos de su equipo.