Pedro Troglio llegaría para dirigir en el fútbol peruano y no sería Universitario

La dolorosa goleada que recibió Melgar por 6-0 a manos de la Universidad Católica de Ecuador en el Atahualpa de Quito por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2019, determinó la renuncia irrevocable del entrenador argentino Jorge Pautasso quien señaló que era inevitable tras el resultado adverso.

La dirigencia del ‘rojinegro’ aceptó la decisión de Pautasso y ya se encuentra en la búsqueda de su reemplazante. El club arequipeño desea un técnico que haya dirigido en el fútbol peruano y uno de los candidatos al banquillo es Pedro Troglio, ex DT de Universitario de Deportes, quien se encuentra libre desde hace unos meses tras ser cesado de Gimnasia y Esgrima La Plata por malos resultados.

Troglio dirigió a Universitario entre el 2017 y 2018 y también maneja la opción en Paraguay. El entrenador de 53 años está en la órbita de Cerro Porteño, club que entrenó entre el 2008 y 2010 donde salió campeón del Torneo Apertura 2009. El 'Dominó' ya tuvo un contacto con el representante de Troglio y acordaron que reunirán este fin de semana en Arequipa para llegar a un acuerdo.

Hace unos días, Pedro Troglio aseguró que en el Perú solo entrenaría a Universitario de Deportes. “Yo siempre lo dije, cuando fui a Perú llegué para quedarme cinco años y en la ‘U’ ni hablar. Pasaron cosas y me tuve que ir, fue muy difícil. Yo siempre veo la posibilidad de volver a Perú y me encantaría volver a Universitario. Allí me abrieron las puertas y tengo una cuenta pendiente. Yo nunca desecharía la idea de volver a Perú y a la 'U'".

De momento, Melgar estará con un DT interino para el partido de este sábado frente a Sporting Cristal por la Liga 1 2019 mientras se designa al nuevo estratega.