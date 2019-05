Se cumplen 25 años del histórico puñetazo de Nunez a Kopriva [VIDEO]

La historia del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está plagada de momentos que el hincha no va a poder olvidar jamás. Goles, partidazos, actuaciones para el recuerdo, goleadas, definiciones, campeonatos, hay de todo, pero hoy no toca recordar un instante que quedará grabado por siempre en la mente del aficionado crema.

Era el sábado 21 de mayo del año 2004 y se jugaba la fecha 8 del Torneo Descentralizado en el Estadio Alejandro Villanueva. Una nueva edición del clásico del fútbol peruano engalanaba la jornada 'futbolera' en Matute. El equipo de Juan Jayo, Darío Muchotrigo y Waldir Sáenz, recibía al tradicional rival con Roberto Martínez, Paolo Maldonado y el paraguayo Jorge Amado Nunes.

Fue precisamente Nunes quien protagonizó un hecho que quedaría marcado en la historia de los clásicos. Alianza venía consiguiendo una victoria importante gracias al gol de José Soto (los íntimos no le ganaban a la U hace 5 años) y los cremas comenzaron a desesperarse.

Los minutos transcurrían y las patadas comenzaban a propinarse producto de la angustia que traía la victoria blanquiazul por la mínima diferencia. Faltaba poco para el final del partido y Nunes era el más caliente de los jugadores cremas. Luego de cometer una falta sobre Carlos Basombrío, el Cenizo empujó a Paulo 'El Churre' Hinotroza. lo que provocó que el árbitro Alberto Tejada le muestre la tarjeta roja.

Nunes se retiraba del campo cuando Juan Carlos Kopriva se le acercó para decirle algo, lo cual hizo reaccionar al paraguayo quien soltó un derechazo de KO. que dejó al argentino tumbado en el césped. El hecho desató la locura en las tribunas del estadio y el referí decidió dar por terminado el cotejo.

Alianza había ganado 1-0 después de 5 años pero lo que todo el mundo recordaría fue aquella histórica trompada. Inmediatamente, Nunez se convirtió en ídolo crema, los hinchas guardan en su memoria aqel hecho como un símbolo de garra y superioridad sobre el 'compadre'.

La imagen ha sido inmortalizada en banderas, pintas en el Estadio Monumental, incluso, la foto de aquel momento fue utilizada como gráfica principal para un videojuego de Super Nintendo.

Puñetazo de Nunes a Kopriva: Hablan los protagonistas

Jorge Amado Nunes quedó por siempre ligado a Universitario, inclusive fue director técnico de la institución en una oportunidad. Sin embargo, no guarda un grato recuerdo del hecho ya que considera que no es el mensaje que el fútbol debe impartir.

"Es incómodo y no me gusta recordar esa situación. La rivalidad va existir, pero debe haber respeto, la convivencia e ir en paz a ver un clásico que es algo muy bonito", aseguró en varias oportunidades.

Por su parte, Juan Carlos Kopriva lamentó que la figura de Nunes se haya erigido como ídolo de Universitario de Deportes. "Que a Nunes lo vean como un ídolo por ese puñetazo me parece lamentable. Si es ídolo debe ser por lo que hizo en la cancha como jugador", aseguró.

Y para terminar con el mito, Kopriva asegura que el golpe no lo noqueó y que solo buscaba complicar la situación del jugador de la U. "Yo me tiré a propósito al piso para que lo expulsen, nunca me privó como algunos pensaron en su momento. Luego de lo ocurrido lo fui a buscar al vestuario para darle duro y parejo, sin embargo, se me corrió", agregó.