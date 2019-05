Pedro Troglio: "Tengo una cuenta pendiente con la U" [VIDEO]

Pedro Troglio guarda un buen recuerdo del Perú y de Universitario de Deportes, equipo que dirigió entre el 2017 y 2018. El estratega argentino no se cierra las puertas de volver al cuadro crema si es que las circunstancias se dan.

Y es que tal vez el momento de cantar 'Todos Vuelven' puede estar cerca. El momento de Universiario no es bueno, son 5 partidos consecutivos sin ganar, 2 de ellos dolorosas derrotas en casa. Esta mala racha ha puesto en duda la continuidad de Nicolás Córdova dentro de la institución merengue.

En entrevista con el programa Fútbol como cancha de RPP, Pedro Troglio fue consultado sobre un posible regreso a Universitario de Deportes. El también extécnico de Gimnasia y Esgrima de La Pata fue muy claro en responder favorablemente.

"Yo siempre los dije, cuando llegué a Perú llegué para quedarme cinco años y en la ‘U’ ni hablar. Pasaron cosas y me tuve que ir, fue muy difícil. Yo siempre pensé que me iba a quedar mucho tiempo. Hoy veo a la 'U' como club mucho más tranquilo que puede contratar", señaló.

"Yo siempre veo la posibilidad de volver a Perú y me encantaría volver a Universitario de Deportes. Allí me abrieron las puertas y tengo una cuenta pendiente. Yo nunca desecharía la idea de volver a Perú y a la U", agregó.

Troglio fue igual de contundente cuando le preguntaron si algún día aceptaría dirigir Alianza Lima, el clásico rival de Universitario de Deportes. El entrenador negó la posibilidad citando un tema de respeto al club crema.

"No, por respeto, sería difícil hacer un desplante e irme al equipo rival, lo mismo me pasó en Paraguay con Cerro Porteño, no hubiera podido ir a Olimpia. Es muy difícil después de lo que me dio Universitaro ir a dirigir a Alianza, sí podría dirigir cualquier equipo de Perú, pero por no hacerle un desplante a la U, no lo haría", aseguró.

Finalmente, Troglio se despidió dejando una frase que podría hacer que los hinchas cremas que guardan un buen recuerdo de él se ilusionen. Cuando le reiteraron sobre su posible vuelta, el argentino contestó: "Dios te oiga".