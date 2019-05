Banco sin crédito

“Los técnicos duramos hasta que nos echen o ya no tengamos fuerzas”, dijo Nicolás Córdova con gesto desencajado en la conferencia postpartido ante Municipal, una goleada dolorosa en el Monumental en el cumpleaños de Lolo Fernández, máximo ídolo de Universitario. En la cancha no había nada que celebrar, solo silencio, caras largas en una tarde negra.

Hace un mes que los merengues no pueden conseguir un triunfo, cinco fechas de manera consecutiva. La última vez fue ante un débil Sport Boys en Ate, y luego de dos empates, César Vallejo aprovechó los errores defensivos para desnudar todos sus problemas con un contundente 4-0. Ante Cantolao en el Callao otra derrota fue un golpe para el plantel y ante Municipal y la oportunidad de levantar cabeza terminaron fallando.

El mensaje de Córdova sonaba a despedida al alargar la mala racha. “Es muy difícil trabajar en un club como la ‘U’ y no tener un desgaste. Este es un club que tiene un nivel de exigencia alta porque es un grande. Todo el mundo exige, y es difícil”.

El hincha parece haber perdido la paciencia y Córdova no encuentra las respuestas en un plantel al que él mismo señala que le faltan refuerzos. Sin cumplir todavía con la Bolsa de Minutos del Apertura –dejó claro que era más una obligación–, ahora la ‘U’ es el equipo con más goles en contra –junto a San Martín– en el torneo (24), lo que muestra el bajo rendimiento defensivo.

El uruguayo Guillermo Rodríguez llegó con el cartel de importante refuerzo por su experiencia y pasado, pero luego de algunas fechas el DT decidió apostar por Junior Morales y Nelinho Quina en la zaga central, mientras que Aldo Corzo y Jersson Vásquez se consolidaron en las bandas. Con Alberto Rodríguez aún en recuperación, la última línea ha sido la más criticada.

En los últimos tres partidos han recibido nueve goles, algunos en momentos claves. “Nos hemos vuelto frágiles a nivel emocional. Nos hacen un gol y nos desmoronamos. Igual, el resultado me parece exagerado”, intentaba explicar Córdova, que ha insistido en un mismo planteamiento (4-3-3) durante todo el campeonato. No ha intentado variar o adaptarse a un plantel que cuando no pudo contar con Germán Denis o Pablo Lavandeira disminuyó su nivel. El problema aparece en las dos áreas, cuando los goles llegan por balones detenidos o desbordes de los extremos.

Reunión pendiente

Por lo pronto, todavía no hubo una reunión entre la administración merengue con Nicolás Córdova, aunque podría suceder en las próximas horas. El plantel está citado hoy en Campo Mar para preparar el duelo del sábado ante Ayacucho FC, un rival que le trae malos recuerdos al técnico chileno ya que en su visita del año pasado cayeron 4-2 y se complicaron en la zona de descenso.

A pesar de que todavía no hay una decisión tomada sobre su futuro, es una de las etapas más complicadas para Córdova al frente del club, que el año pasado incluso estuvo al borde del descenso con los merengues, pero lograron recuperarse en las últimas fechas. Esta crisis ahora podría enseñarle la puerta de salida.❖

las cifras

2017descendió con el Santiago Wanderers de Chile.

45%

de los puntos posibles en el Apertura ha conseguido el cuadro merengue.

8goles ha recibido la ‘U’ en sus últimos dos partidos en el Monumental.

Germán Leguía

Exjugador

“Realmente es lamentable lo que pasa en Universitario, porque es un equipo que no juega a nada. Yo pienso que si en tu equipo el mejor de la cancha es el arquero, entonces el equipo no está jugando bien”.