Germán Leguía: "Si Diego Haro no era el árbitro, Municipal le metía 6 a la U"

Universitario de Deportes sumó su quinto partido sin ganar en la Liga 1 al caer por 4-2 ante Deportivo Municipal en el Estadio Monumental. Esta derrota trajo consigo múltiples críticas al desempeño del equipo, señalando al director técnico Nicolás Córdova como el principal responsable.

Entre los más ácidos críticos del estratega chileno se encuentra el exfutbolista Germán Leguía quien no tuvo reparos en calificar el juego de Universitario como "lamentable". En entrevista con Radio Ovación, Cocoliche opinó que la U no juega a nada.

"Realmente es lamentable lo que pasa en Universitario, porque es un equipo que no juega a nada. No puede ser posible que la 'U' le gane a Pirata y su mejor jugador termine siendo el arquero Carvallo. El año pasado fue igual ya que Zubczuk nos salvó de la baja el año pasado. Yo pienso que si en tu equipo el mejor de la cancha es el arquero, entonces el equipo no está jugando a nada", indicó el exjugador de Universitario.

Además, Leguía resaltó la mala actuación del referí Diego Haro, incluso se atrevió a señalar a los errores arbitrales como factor fundamental para que la victoria de Deportivo Municipal no sea por un marcador más holgado.

"Sin temor a equivocarme, si no estaba Diego Haro, Municipal le metía seis a la U. No sé qué están pensando en Universitario, porque no puede ser posible que sigan manteniendo a un entrenador como Córdova que no muestra nada de nada".

Por último, el exjugador de la selección peruana se refirió a la lista de 40 jugadores convocados por Ricardo Gareca para la lista preliminar. "Con Ricardo (Gareca) cualquier cosa puede pasar porque es un genio, ya que siempre saca lo mejor de cada jugador. Pero, más allá de ello, pienso que ha sido hasta muy buena gente llamar a 40 jugadores porque con sinceridad no hay 40 futbolistas para la Selección", enfatizó.