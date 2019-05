Las tres exigencias de Diego Maradona para continuar en Dorados de Sinaloa

La temporada de la Liga de Ascenso MX finalizó y dejó un incierto sobre el futuro de Diego Armando Maradona en el Dorados de Sinaloa. El Pelusa, quien llegó al banquillo del club mexicano en julio del año pasado, jugó las dos finales de las liguillas pero las perdió ante Atlético San Luis y se quedó a un paso del objetivo que era subir a la Primera División.

Maradona, de 58 años, se revalorizó como técnico y ayudó al club de Culiacán a ganarse las miradas de todo el mundo, pese al sinsabor de no subir a la élite de México. Diego quiere seguir y Dorados de Sinaloa desea sostener el proyecto. Eso por eso que el DT argentino pondrá tres exigencias sobre la mesa de negociaciones para seguir en el banquillo y las hizo públicas.

Diego Armando Maradona pide 24 meses de contrato, tener injerencia en los refuerzos y crear un nuevo plantel con la salida de algunos futbolistas. "Yo les pido un proyecto de dos años, con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", dijo Maradona a Univisión.

“Hay pendiente una reunión muy importante. Hemos pasados dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico. Si me dice Jorgito (por Jorge Hank) que es un amigo, 'Con esto no llego', tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", agregó.

Si no logra permanecer en Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona tendría ofertas de dos clubes de la Superliga Argentina y uno que acaba de descender a la B Nacional.