Barcelona vs. Eibar EN VIVO vía DirecTV: con Messi por la última fecha de la Liga Santander

VER EN VIVO | Barcelona vs. Eibar chocan este domingo 19 de mayo ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports en el Estadio Municipal de Ipurua desde las 9:15 p.m. (hora peruana) por la fecha 38 de la Liga Santander. El partido está programado para las 9:15 a.m. (hora peruana) y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

Barcelona vs Eibar: ¿Cómo llegan los equipos a la última fecha de la Liga Santander?

El Barcelona cerrará mañana la Liga Santander con el título ya en posesión y con un único objetivo de preparar el último partido de la temporada, que afrontará el sábado 25 en Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey contra el Valencia. Con el trofeo liguero y la eliminación en la Champions League, al Barca ya sólo le queda el último compromiso de Liga y el partido copero.

El entrenador Ernesto Valverde, después de que el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, le animase a continuar un año más, pondrá en escena al que cree que será el equipo titular del sábado que viene en Sevilla, para evitar que los suyos estén demasiado tiempo inactivos.

El Barcelona tiene una lista larga de ausencias por lesión en este partido, como son el portero Marc-André ter Stegen y los también ausenten por problemas físicos como Luis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur Melo y Ousmane Dembélé. A esta lista se añade Rafinha Alcántara, baja por larga duración.

El Eibar quiere terminar la Liga de la mejor forma posible, venciendo por primera vez en su historia al Barcelona tras perder en las cuatro visitas de los culés. Pese a que la permanencia ya está más que asegurada, los de José Luis Mendilibar quieren acabar la temporada dentro de los 10 primeros puestos de la clasificación, y para ello será indispensable ganar al Barca.

La alineación que pueda presentar Mendilibar es una incógnita, ya que podría premiar la gran temporada de los más habituales, o por el contrario ofrecer minutos a los que menos han jugado y que aún tienen contrato, como Calavera. Eibar vivirá mañana una fiesta antes, y sobre todo, después del partido, para cuando se ha organizado un homenaje a los jugadores, con conciertos, colorido y gran ambiente.

José Luis Mendilibar: “Espero que el partido ante el Barcelona sea una fiesta en la que ganemos nosotros”#EibarBarça#AupaEibar

✒️https://t.co/nG65DgUMHU

📽️https://t.co/glrjOh6vMV pic.twitter.com/vNaR5TFpKV — SD Eibar (@SDEibar) May 17, 2019

Barcelona vs Eibar: ¿Cómo le fue al Barca en el Estadio de Upurua?

El Barcelona ha encontrado en Ipurúa un campo abonado para el triunfo, ya que desde hace cinco años que el Eibar ascendiese a La Liga, el conjunto catalán ha ganado los cuatro partidos, sin haber recibido ni un solo gol en contra (0-2, 0-4, 0-4 y 0-2).

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga Santander?

El Barcelona vs Eibar, se enfrentan en vibrante duelo por la última fecha de la Liga Santander, está pactado para las 9:15 a.m. y 5:00 p.m. (hora de España); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

- Perú 9:15 a.m.

- México 9:15 a.m.

- Ecuador 9:15 a.m.

- Colombia 9:15 a.m.

- Bolivia 10:15 a.m.

- Paraguay 10:15 a.m.

- Venezuela 10:15 a.m.

- Chile 10:15 a.m.

- Brasil 11:15 a.m.

- Argentina 11:15 a.m.

- Uruguay 11:15 a.m.

- España 5:15 p.m.

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: ¿Qué canal hará la transmisión del partido por la Liga Santander?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Barcelona vs. Eibar por la última fecha de la Liga Santander, podrás recurrir a las señal de DirecTV Sports.

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: ¿Dónde van a jugar EN DIRECTO por la Liga Santander?

El partido en Barcelona vs. Eibar por la fecha 38 de la Liga Santander se disputará en el Estadio Municipal Ipurua de la ciudad de Eibar que tiene una capacidad para 7,100 espectadores.

Barcelona vs. Eibar: Pronósticos y/o apuestas del partido por la Liga Santander

Te Apuesto: Barcelona (1.75), Empate (3.60), Eibar (3.30)

Inkabet: Barcelona (1.95), Empate (4.20), Eibar (3.80)

Betsson: Barcelona (1.91), Empate (4.05), Eibar (3.60)

Bet365: Barcelona (1.90), Empate (4.00), Eibar (3.60)

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar el Barcelona vs. Eibar, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV para seguir la Liga Santander. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: Posibles alineaciones por la Liga Santander

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Malcom, Abel Ruiz y Messi.

Eibar: Dmitrovic; Calavera, Ramis, Sergio Álvarez, Cote; Orellana Escalante, Diop, Cucurella; Enrich y Charles.



Barcelona vs. Eibar EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por Internet? | DirecTV Sports

Si quieres seguir Barcelona vs. Eibar Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.