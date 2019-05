Jota sobre God Level 2019: "Cualquiera pueda salir campeón" [FOTOS]

Jota es uno de los mayores referentes del freestyle peruano y esto le ha servido para ser nombrado como jurado de la God Level México 2019, evento que se desarrollará en tierras aztecas este 18 de mayo a partir de las 16:00 horas (Perú). Antes de subir al avión, el rapero trujillano nos brindó una entrevista en exclusiva, en la cual se refirió a su participación en este torneo internacional.

El rapero Jota ya ha sido jurado en ocasiones anteriores. Estuvo en las regionales de Red Bull Perú 2018 y también hizo presencia en la Final Nacional peruana del mismo año. El rapero tuvo aceptación como juez gracias a sus acertadas decisiones.

Ahora deberá asumir una difícil tarea en God Level 2019, la cual será escoger al país campeón de freestyle. ¿Cuáles son sus expectativas de este evento? Aquí te dejamos todas las declaraciones que nos brindó.

¿Qué expectativas tienes de la God Level ya que es tu primera vez como jurado en un torneo internacional tan grande?

Es un evento muy muy grande, están todos los competidores que están activos en casi todos los torneos internacionales. No cabe duda que será un gran torneo y me concentraré en cada batalla para no fallar y ser justo en el veredicto.

¿Crees que Perú tiene posibilidades de llevarse el trofeo?

Si, el potencial que han desarrollado en sus competencias les hace venir con mucha hambre de victoria. Son los freestylers más activos en la escena del freestyle, se conocen como raperos y como amigos, conocen el estilo, potencias y debilidades de cada uno, estoy seguro que harán un papel increíble.

¿Hay algún favorito en este torneo?

Siempre hay favoritos en todos los torneos, pero el freestyle es imprescindible y cualquiera pueda salir campeón. Todos los equipos son fuertes.

¿Qué opinas sobre el último equipo que se integró, el cual está compuesto por Dominic, Cacha y Acertijo?

Uff, fue todo de sorpresa y está picante la verdad. Los resientes campeones mundiales de duplas y Acertijo, que salió de la plaza al escenario demostrando la superación del rapero de calle, haciendo un papel increíble en sus últimas competencias. Va a ser un gran espectáculo. ¡Que empiece la nueva era!

Mucho se habló sobre el streaming, ¿crees que últimamente hay bastante hate en el freestyle?

Es lamentable. Hay gente nueva sumándose al freestyle, que no están preparados para recibir tanta crítica de la gente por un mal día o porque no se dio el resultado que ellos esperaban. Esperemos que muestren más apoyo y menos hate, eso también contagiará a qué más gente se anime a rapear.

¿Cómo luchas contra el hate?

Nadie me puso aquí porque sí, nadie me regaló nada, nadie me dibujó un camino. Todo fue a punch y trabajo, manteniendo siempre la ilusión de lograr cosas y siempre que buscan desmotivarme trato de pensar en eso, que todo lo logramos cuando nadie creía en nosotros y tenemos que seguir trabajando duro, que la música hable por sí sola , no dejemos que nadie nos haga dudar de nueras habilidades.

Te hemos visto en diversas competencias callejeras este año. ¿Te estás preparando para la Red Bull?

Solo estoy rapeando. No sé aún si iré a Red Bull, tampoco lo descarto. Pero sí estoy rapeando y disfrutándolo como antes. Gané la internacional de Dragones realizada en Huaraz con NS de Chimbote, donde la final fue con Cacha y Ghost. A los dos días logré quedar tercer lugar en la internacional de Dragones en Trujillo y me gane un pase directo a la final del 2019 que será en Chile. A seguir rapeando y que suceda lo que tenga que suceder.

Recientemente sacaste un nuevo tema, el cual es un trap. ¿Vas a dedicarte de lleno a este género musical?

No, quiero ser artista. Quiero que tomen mi música como tal, no busco que se le clasifique con algún género. Estoy trabajando trap, boombap, funky, fusiones de distintos ritmos, se viene muy buena música, más videos musicales y espero seguir recibiendo el apoyo que siempre me da mi gente.