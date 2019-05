Bucks vs. Raptors EN VIVO por las finales de la Conferencia Este de la NBA vía DirecTV

Bucks vs Raptors EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO GRATIS | Bucks se mide hoy ante Raptors por las finales de la Conferencia Este de la NBA a partir de 19:30 horas (Perú) en el Fiserv Forum de Milwaukee vía DirecTV Sports. Si quieres ver basket en vivo, puedes ingresar a la web del diario La República, donde encontrarás el resumen, puntos y más sobre este y otros duelos.

El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Mike Budenholzer, se mostró feliz y satisfecho por el triunfo y la manera de conseguirlo en el primer partido de las finales de la Conferencia Este de NBA que ganaron 108-100 a los Raptors de Toronto.

"Pienso que habla mucho del carácter del grupo", destacó Budenholzer tras concluir el partido que se decidió en el cuarto periodo cuando los Bucks lograron un parcial de 32-17. "Siempre tuvieron confianza que podían ganarlo".

Budenholzer, que tiene ahora marca de 9-1 con los Bucks desde que comenzó la fase final de la NBA, destacó que se trataba un poco de la constante que ha tenido el equipo desde que comenzaron los playoffs.

"Creo que se ha convertido en nuestro lema de los playoffs de venir de atrás y hacer al final nuestro mejor juego", destacó Budenholzer. "Creo que eventualmente, con suerte, sentimos que si nos atenemos a lo que estamos haciendo, nos sucederán cosas buenas".

Budenholzer insistió que la manera como los jugadores compitieron, al margen de los aciertos o desaciertos, fue lo que hizo la diferencia en el marcador final.

"Todos los jugadores en el campo quisieron mantener al equipo en el camino ganador y eso fue lo que sucedió al final... Cuando crees en ti mismo, es casi imposible que no logres algo positivo".

El veterano pívot cubano estadounidense Brook López que surgió como el líder encestador y factor sorpresa ganador, al aportar un doble-doble de 29 puntos -mejor marca de profesional en playoffs- , 11 rebotes y cuatro tapones, dijo que el triunfo sólo había sido posible gracias a la labor de equipo.

"El esfuerzo fue de todo el equipo", declaró López. "Nunca dudamos de que podíamos hacer bien las cosas en el campo y eso sucedió en el cuarto periodo, cuando realmente contó el esfuerzo".

Los Bucks concluyeron el partido con racha de 10-0 y un parcial en el cuarto periodo de 32-17, además de realizar una gran defensa al forzar a los Raptors a fallar los últimos ocho tiros que hicieron a canasta.

"Ahí estuvo la verdadera clave de la victoria", subrayó López. "Pudimos no sólo anotar si no que también controlamos a los encestadores de los Raptors que al final no pudieron ser factor ganador".

Por su parte, el ala-pívot nigeriano griego, Giannis Antetokounmpo, quien acabó con otro doble-doble de 24 puntos, 14 rebotes, seis asistencias y tres tapones, reconoció que el triunfo había sido complicado, pero muy importante.

"Nos costó, sufrimos hasta el final, pero lo ganamos como equipo y eso es lo que realmente cuenta y tiene más valor", agregó Antetokounmpo. "Ahora tenemos que estar centrados para el partido del viernes y hacer aun mejor las cosas en el campo".

Fuente: EFE

Bucks vs Raptors: Posibles alineaciones

Bucks: Eric Bledsoe, Khris Middleton, Nikola Mirotic, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez. DT. Mike Budenholzer.

Raptors: Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Marc Gasol. DT. Nick Nurse.

Bucks vs Raptors: Horarios de las finales de la Conferencia Este de la NBA

Partido de NBA País Hora Bucks vs Raptors México 19:30 horas Bucks vs Raptors Perú 19:30 horas Bucks vs Raptors Colombia 19:30 horas Bucks vs Raptors Ecuador 19:30 horas Bucks vs Raptors Estados Unidos 19:30 horas Bucks vs Raptors Venezuela 20:30 horas Bucks vs Raptors Bolivia 20:30 horas Bucks vs Raptors Paraguay 20:30 horas Bucks vs Raptors Chile 20:30 horas Bucks vs Raptors Argentina 21:30 horas Bucks vs Raptors Uruguay 21:30 horas Bucks vs Raptors Brasil 21:30 horas Bucks vs Raptors Reino Unido 01:30 horas Bucks vs Raptors España 02:30 horas Bucks vs Raptors Italia 02:30 horas Bucks vs Raptors Francia 02:30 horas Bucks vs Raptors Alemania 02:30 horas

Bucks vs Raptors EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la NBA 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet Bucks vs Raptors EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.