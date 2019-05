Binacional vs. Sport Huancayo EN VIVO ONLINE vía Gol Perú por la fecha 14 de la Liga 1

VER EN VIVO Binacional vs. Sport Huancayo juegan HOY por la fecha 14 de la Liga 1 Movistar | TRANSMISIÓN vía Gol Perú | El estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliana será el recinto que albergue este encuentro que iniciará desde las 3:30 pm. Podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los pupilos de Javier Arce siguen con su racha de tres partidos consecutivos donde han saboreado el triunfo. En la anterior fecha de la Liga 1 2019, el Deportivo Binacional venció por un claro 3-1 a Unión Comercio dando crédito a los comentarios que lo ponen como el campeón del Torneo Apertura al sumar 33 puntos y ser el solitario líder.

El Poderoso del Sur le saca cinco puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, el Sporting Cristal. Solo tendría que pasar una catástrofe para que el Binacional no logre la misión de llevarse el Apertura. ¿La razón? A solo cuatro fechas del final le toca disputar dos duelos de local en la altura de Juliaca, donde se ha mostrado sólido al ganar sus siete partidos disputados. Nos solo eso, en su casa logró 24 goles a favor y apenas 5 en contra.

En la vereda posterior estará el Rojo Matador, que de la mano del entrenador argentino Carlos Ramacciotti ha mejorado su accionar en estas últimas semanas. Al Binacional vs. Sport Huancayo llega con la satisfacción de haber ganado 2-0 al Alianza Universidad de Huánuco, con este resultado sumaron su cuarto cotejo sin perder donde dos de ellos acabaron en victorias.

El elenco de Sport Huancayo pudo dejar los últimos lugares y así ahora se ubica en el puesto 13° con 15 quince puntos, cuatro puntos más que el penúltimo clasificado, la Universidad San Martín.

