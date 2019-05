La reacción de Gabriel Costa tras ser convocado a la selección peruana

La selección peruana, a través de sus distintas redes sociales, dio a conocer la lista provisional de 40 jugadores para la Copa América 2019. Una de las principales sorpresas que se observan en la nómina es la presencia de dos nacionalizados peruanos: Horacio Calcaterra y Gabriel Costa.

Como se sabe, Calcaterra ya había sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca en anteriores convocatorias; sin embargo, esta es la primera vez que Gabriel Costa se unirá a los trabajos de la selección peruana en la Videna de San Luis.

Como era de esperarse, el delantero de Colo Colo mostró su felicidad y aseguró que se siente orgulloso de ser tomado en cuenta por el técnico argentino, quien deberá definir a los 23 futbolistas que viajen a la Copa América hasta el 30 de mayo.

"Para mí es un orgullo llegar a la selección peruana. No nací en Perú, pero me siento uno más. El fútbol peruano me dio todo y que mejor manera de retribuir ello dándolo todo por la selección”, le manifestó el entorno del futbolista al diario Líbero.

El exjugador de Sporting Cristal no pudo ocultar que también esperaba un llamado de la selección uruguaya. “Le agradezco al profesor Ricardo Gareca. No puedo negar que en algún momento albergué la posibilidad de ser llamado por Uruguay; sin embargo, ello no se dio. Jugar por Perú es cumplir el sueño de todo futbolista", expresó.

Si bien Gabriel Costa no es querido por los hinchas de Colo Colo, su equipo está peleando por el liderato y tal parece que sus actuaciones le han gustado a Gareca, quien lo siguió de cerca cuando el atacante de 29 años fue figura en Sporting Cristal y logró campeonar el año pasado.