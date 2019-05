Las duras críticas de Miguel Ángel Russo al fútbol peruano en entrevista para un diario argentino

Miguel Ángel Russo dirigió Alianza Lima por 4 meses, renunciando a la conducción del club y llevando una mala racha de 10 partido sin obtener el triunfo y con solo 1 punto en la Copa Libertadores. El técnico argentino prefirió rescindir su contrato y, en su momento, solo declaró que la razón se debía a motivos personales. Sin embargo, en una reciente entrevista para un diario argentino, rompió su silencio.

El extécnico íntimo se explayó sobre su estancia en Perú e intentó explicar su pronta salida de Alianza Lima. Dentro de su respuesta hizo una reflexión sobre el fútbol peruano detallando lo que para él es el principal problema.

“Es que resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes”, respondió Miguel Ángel Russo en entrevista con el diario La Capital.

Por otro lado, Russo reveló que hubo gente ligada al club blanquiazul que querían que se quede, incluso mencionó a los socios que pretenden comprar la deuda de Alianza con Sunat, señalando que le habían ofrecido duplicar su sueldo si decidía continuar en la institución.

“Fue rarísimo porque nunca me pasó. Al club lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo”, agregó.

Miguel Ángel Russo dirigió 15 partidos en Alianza Lima, de los cuales ganó 3, empató 4 y perdió 8, completando la peor peor racha de su carrera como entrenador. Se desvinculó del club victoriano por por decisión propia luego de versiones que hablaban sobre su mala relación con el plantel y su incomodidad de dirigir en el fútbol peruano.

“Son decisiones que son personales. Hubo un hecho que me marcó y entendí que no había forma de seguir. No fue un hecho deportivo. Alianza es un club que va a tener un crecimiento constante y ojalá que se le aparezcan los resultados. Es un tiempo de adaptación. Se han hablado muchas cosas, es una decisión personal. Estoy bien con los dirigentes y jugadores”, fueron las palabras con las que Russo partió de vuelta a Argentina.