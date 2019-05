Entrenador de Binacional: "Cuando me dicen 'Javier Arcelotti' me cae bastante bien"

El equipo sensación de Liga 1 es el Deportivo Binacional. Su gran desempeño en el campeonato le ha permitido ocupar el el primer lugar del Torneo Apertura 2019, superando a los clubes con mejor historial del fútbol peruano.

Uno de los grandes artífices de esta campaña es el técnico Javier Arce, quien ha hecho que los puneños sueñen con un título por primera vez en su historia. Debido a esto, el experimentado entrenador ha sido comparado con uno de los mejores estrategas a nivel mundial: Carlo Ancelotti.

"Tomo con buen agrado la comparación que se me hace ahora mismo en las redes sociales, que me asemejen con el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuando me dicen 'Javier Arcelotti' me cae bastante bien, sonrío porque yo no voy a perder el hilo de mi trabajo, que está avanzando", expresó el DT Deportivo Binacional en una entrevista con Radio Nacional.

En cuanto a la ventaja de cinco puntos que tiene su equipo sobre Sporting Cristal, Javier Arce mandó un mensaje tranquilizador. "Todavía quedan 12 puntos por jugar, es cierto que llevamos una ventaja pero hay que trabajar cada partido. En las instancias finales las situaciones son bastante apretadas, vamos a esperar, el grupo está fuerte", precisó.

¿Binacional el nuevo Manchester City?

Los creativos aficionados de la Liga 1 2019 han querido darle una cuota de humor a la campaña de Binacional, club ha sido bautizado como el Manchester City del fútbol peruano. Ante esto, Javier Arce lo tomó como un honor y que es fruto del trabajo.

“Trato de utilizar poco ese tipo de comparaciones. Trato de generar consciencia y fe de lo que nosotros podemos hacer. Yo creo mucho con la buena vibra. Pero es un honor que nos comparen con el Manchester City, es una manera de reconocer nuestro trabajo”, dijo en conversación con el diario Depor.