Referente del Manchester United acerca de Alexis Sánchez: "Solo vino por el dinero" [VIDEO]

Alexis Sánchez arribó al Manchester United en 2017 como una de las grandes figuras, pero en los últimos meses su nivel de juego ha decepcionado a los hinchas. El chileno volvió a lesionarse, en la penúltima fecha de la Premier League, y eso causó la molestia de muchos.

Patrice Evra, exlateral izquierdo del club, analizó la temporada de los 'Diablos Rojos' y no tuvo reparos en calificar como un 'mercenario' al atacante sudamericano por sus actuaciones en la Premier League, que son muy distintas a las que realizaba con la camiseta del Arsenal.

"Algunos jugadores solo vienen por el dinero. No me asusta decirlo. No tengo nada en contra suya, pero cuando vi el acuerdo es cuando pensé que la historia del club se había venido abajo", sostuvo Patrice Evra sobre la actualidad de Alexis Sánchez.

Los números del delantero chileno son preocupantes: solo jugó nueve partidos en la Premier League, dos por la Copa FA y cuatro encuentros en la Champions League. Apenas anotó dos goles y fue justo ante su exequipo: Arsenal.

"Tenía al Manchester City, que le ofrecía menos dinero, pero iba a jugar mejor fútbol que en el United. Entonces, ¿por qué decidió venir? No me digas que es porque amaba al club desde que era pequeño", agregó.

Manchester United cerró la operación por el chileno a cambio de 40 millones de euros, más la cesión del armenio Henrikh Mkhitarayn, quien pasó al Arsenal. Alexis Sánchez pasará un tiempo más fuera de las canchas por una lesión en el tobillo y pone en duda su participación en la Copa América.