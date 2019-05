Ronaldo envía "provocador" mensaje que no gustaría para nada a Luis Advíncula [VIDEO]

Ronaldo festejó a lo grande la permanencia del Real Valladolid en la Liga Santander. El equipo que preside el brasileño venció por 1-2 al Rayo Vallecano de Luis Advíncula y con ese resultado aseguró un año más en la primera división del fútbol español.

Una vez que finalizó el partido, los jugadores del Real Valladolid hicieron pasar a Ronaldo a los camerinos y lo metieron a las duchas para festejar. El popular 'Fenómeno' se sumó a las celebraciones en los vestuarios y junto a los futbolistas entonaron cánticos.

Durante la fiesta nocturna, Ronaldo cogió el micrófono y le dedicó unas emotivas palabras a todos los jugadores y cuerpo técnico del Real Valladolid. "Me han regalado el mejor día de mi vida... y eso que he ganado unas cuantas cosas. De verdad, la satisfacción e ilusión que me habéis regalado. Hemos sufrido también un montón", dijo entre risas el astro brasileño.

Posteriormente, Ronaldo emitió un mensaje que ha generado cierta controversia entre los seguidores del Rayo Vallecano de Luis Advíncula. "¡Somos de Primera, cojones!", gritó el exdelantero de la selección brasileño.

Este mensaje no habría sido bien recibido por los fanáticos del Rayo Vallecano ya que su equipo descendió y a partir de la próxima temporada no jugará en la Liga Santander.

Hasta el momento se desconoce si Luis Advíncula continuará en el Rayo Vallecano, pero se dio a conocer que dos equipos ingleses recién ascendidos estarían en la mira del jugador de la selección peruana.