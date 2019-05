FBC Melgar: Cuesta apuesta por el apoyo de los hinchas

En medio de abrazos y felicitaciones, el capitán de Melgar se dirigió a los hinchas y les dijo que el equipo necesita del apoyo en las buenas y en las malas.

Luego del empate ante Sport Huancayo en casa, los aficionados manifestaron su molestia en redes sociales, llegando inclusive a pedir la cabeza del entrenador Jorge Pautasso. Por supuesto, la idea cambió radicalmente cuando le ganaron a Junior y clasificaron a la Copa Sudamericana.

“El pesimista no es hincha. Cuando voy a la cancha veo siempre las mismas caras. El apoyo tiene que ser en los buenos y malos momentos. Uno entiende que a veces no haya dinero, pero transmitir negatividad desde donde fuera no es bueno para nadie”, sostuvo Bernardo Cuesta.

De todas formas ve a Melgar en una nueva Libertadores el próximo año y peleando por la clasificación a octavos.

"Es una forma de que el club siga creciendo y mejorando", dijo, reconociendo que prefiere estar en todos los partidos como titular antes que verse afuera lesionado. "A veces el físico no alcanza pero las ganas de aportar pueden más·, apuntó.

Hoy por la mañana se define la lista de jugadores que viajan a Lima.