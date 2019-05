Barcelona vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO: ‘Reds’ buscan la hazaña para llegar a la final de la Champions

VER EN VIVO Barcelona vs Liverpool ONLINE EN DIRECTO juegan este martes 7 de abril por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Este duelo será TRANSMITIDO vía ESPN desde las 2:00 pm (hora peruana) y se jugará se jugará en Alfield | Streaming Gratis por Internet | Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto de las incidencias por larepublica.pe.

El cuadro Azulgrana jugó un partido por la Liga Santander previo al Barcelona vs Liverpool, su rival fue el Celta y cayeron 2-0. Eso sí, debemos resaltar que el DT Ernesto Valverde lo afrontó con una oncena alterna. Esa caída no significa nada ya que el combinado culé salió campeón del fútbol español hace algunas fechas.

Ahora la meta de los blaugranaas es mantener la ventaja obtenida en el duelo de ida ante el Liverpool (3-0), tratando de manejar los tiempos para enfriar la intensidad de su rival que jugará en su fortín a saldrá con el cuchillo entre los dientes desde el pitazo inicial. En esta salida será vital el trabajo de Ter Stegen y de Pique en defensa, así como lo que haga Arturo Vidal en el mediocampo.

Lionel Messi y Luis Suárez comandarán el ataque y sabrán en qué momento armar los contragolpes, si Barcelona anota un gol como mínimo la serie estaría prácticamente liquidada a su favor.

Por su parte, el cuadro de dirigido por Klopp llega al Barcelona vs Liverpool luego de vencer 3-2 al Newcastle por la Premier League. En el torneo doméstico sigue peleando el título con Manchester City, los ‘Reds’ suman 94 puntos, uno menos que los Cityzens.

En el duelo contra los azulgranas tendrán a favor su campo de Anfield e intentarán conseguir el milagro de la clasificación. Eso sí, el tridente Firmino, Mané y Salah no estará completo, el delantero egipcio está descartado tras una dura lesión en la cabeza que contrajo en el partido contra el Newcastle.

