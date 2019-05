Manchester City vs Leicester EN VIVO en emocionante duelo por la Premier League

Manchester City recibe a Leicester en el Etihad Stadium EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV, Movistar+, Telemundo Deportes) HOY lunes a las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (en España) en la penúltima fecha de la Premier League. Recuerda que podrás seguir la transmisión y el minuto a minuto vía LaRepública.pe.

Como plato fuerte de la fecha 37 de la liga inglesa, Manchester City se enfrentará a Leicester en un encuentro emocionante, en el que el cuadro del ‘Pep’ Guarduila podría asegurar el sabor de la gloria de la temporada.

Luego de la victoria de Liverpool sobre a Newcastle, los ‘ciudadanos’ fueron destituidos del primer lugar de la tabla, sin embargo, este partido podría hacerlo regresar a la zona más cómoda del campeonato, aunque para ello se ve en la necesidad de vencer a los ‘zorros’.

La condición de local y las doce victorias seguidas en la Premier League servirán como motivación para que los dirigidos por Guardiola se adueñen del título de temporada 2019-2020. La cual será buscada por sus figuras principales como Silva, Sterling, Agüero y Sané.

En la otra cara de la moneda, Leicester, capitaneado por Brendan Rodgers, lucha por el honor pues sin chances de obtener ninguna competencia continental, sólo le queda cerrar la temporada con los números en positivos.

De acuerdo a las estadísticas, en los últimos cinco enfrentamientos entre Manchester City vs Leicester, los ciudadanos fueron superiores en cuatro oportunidades, mientras que los ‘foxes’ apenas tuvieron un encuentro a su favor, el cual se jugó en diciembre del año pasado.

Posibles alineaciones del Manchester City vs Leicester EN VIVO por la Premier League:

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, B. Silva, Gundogan, D. Silva, Sterling, Agüero y Sané.

DT: Pep Guardiola

Leicester: Schmeichel, Pereira, Evans, Maguire, Chilwell, Ndidi, Gray, Tielemans, Maddison, Barnes y Vardy.

DT: Brendan Rodgers

Canales para ver el Manchester City vs Leicester EN VIVO por la Premier League:

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Manchester City vs Leicester por la Premier League deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN y Movistar+.

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live, NBCSN, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, UNIVERSO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Manchester City vs Leicester EN VIVO: horarios para ver el partido por Premier League:

México: 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Argentina: 400 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿A qué hora inicia el Manchester City vs Leicester EN VIVO por la Premier League?

El emocionante encuentro entre Manchester City vs Leicester está programado para las 2:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 1:00 p.m.. Por su lado, en Chile a las 3:00 p.m. y en Argentina y Uruguay será a las 4:00 p. m.

Manchester City vs Leicester EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Premier League?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Leicester EN VIVO HOY, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.