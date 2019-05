Mozo del Swisssotel: "Té de Paolo Guerrero estaba contaminado con mate de coca" [VIDEO]

El caso de dopaje que mantuvo a Paolo Guerrero alejado de los campos de fútbol por 14 meses podría dar un súbito giro con el testimonio de los mozos que atendieron a la selección nacional en el Swissotel, lugar donde, según el delantero, se dio la contaminación.

Jordy Alemany, exasistente de alimentos y bebidas del Swissotel, ingresó con una cámara escondida en las instalaciones del hotel y pudo recabar las palabras del mozo Anthony Obando quien relata las circunstancias en las que se atendió al delantero.

"Paolo Guerrero estaba con fiebre y pedía te con limón, entonces como estaban ahí las jarritas, porque así se servía los mates de coca ahí, con jarrita. Se servía en una jarra especial", aseguró Obando.

Luego, Obando confirmó la forma en que el té que se le sirvió a Paolo Guerrero estuvo contaminado con residuos de mate de coca que se sirvió en la misma jarra.

"En eso pedían los tés y como no hay detergente para que tenga el lavado, el proceso de lavado que es pasaron por una máquina de agua caliente, pero la rapidez del servicio, la nutricionista que te apuraba, han agarrado una jarrita donde han servido el mate de coca, no la han lavado bien y lo han servido ahí".

Al enterarse del caso, Obando asegura que intentó hablar con sus jefes pero que lo obligaron a mantener silencio y en cambiar su versión si es que se le consultaba por el caso, incluso amenazándolo con despedirlo del empleo.

"El hotel sabe todo esto, yo hablé con el señor Hoyle y él me dijo que eso no puedo decir porque sino puedo 'fregar' al hotel. Entonces , lo que hizo fue que no habláramos y nos cambió el testimonio, nos dio unas hojitas, nos preparó. Venía así preparándonos todos los días".

Anthony Obando se quebró al momento de confesar la responsabilidad del personal del Swissotel en el caso de Paolo Guerrero.