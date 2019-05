Chelsea vs Watford EN VIVO ONLINE: empatan 0-0 por la Premier League | Vía DirecTV

VER EN VIVO Chelsea vs Watford juegan HOY por la fecha 37 de la Premier League. Este duelo será TRANSMITIDO vía DirecTV desde las 8:00 am (hora peruana) | Ver Fútbol Gratis por Internet | Streaming Gratis por Internet | Se jugará en el Stamford Brigde. Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Sigue el minuto a minuto del Chelsea vs Watford EN VIVO ONLINE por la Premier League

Chelsea vs Watford: alineaciones confirmadas EN VIVO ONLINE por la Premier League

Chelsea:

Watford

🚨 TEAM NEWS 🚨



2⃣ changes to the Hornets' line-up.



➡ Chalobah, Deeney

⬅ Capoue (groin), Gray#CHEWAT pic.twitter.com/tZQ9kgwED8 — Watford Football Club (@WatfordFC) 5 de mayo de 2019

La antesala

El cuadro Blue visitó a Eintracht Frankfurt el jueves que pasó por la semifinal de la Europa League e igualó 1-1. En la Premier League, chocó ante Manchester United en Old Trafford y empató 1-1 inicial.

Por estos días, el Chelsea tiene 68 puntos en la tabla general, llegando a sumar 3 partidos sin ganar en la competición (1 derrota y 2 paridades consecutivas). Ha anotado 60 goles y ha cedido 39 en su valla, demostrando ser efectivo en ataque pero poco seguro en materia defensiva.

Como local ha cosechado resultados positivos, tras ganar 11 partidos, igualar otros 6 y perder el restante que jugó (36 goles a favor y 12 en contra). Viene de vencer 2-0 a Tottenham, de igualar 1-1 con Wolves, de golear 3-0 a Brighton, de vencer 2-0 a West Ham y de igualar 2-2 frente a Burnley.

Por su lado, el Watford viene de perder 2-1 ante Wolverhampton en casa, quedándose con 50 puntos en la tabla general. Actualmente no pelea por nada en el campeonato, al ubicarse a mitad de la Premier League.

Ha cosechado 1 empate y 1 derrota en sus últimas 2 presentaciones del torneo local, siendo su objetivo cerrar el torneo de la mejor manera posible. Ha anotado 51 goles y ha cedido 52 en su valla, destacándose por ser intenso en ataque pero no muy seguro en materia defensiva.

Como visitante ha registrado marcadores diversos, tras ganar 6 partidos, igualar otros 5 y perder los 7 restantes que disputó en esta condición (26 goles a favor y 28 en contra). Viene de golear 5-1 a Cardiff, de perder 5-0 con Liverpool, de caer 3-1 con Manchester City, de perder 2-1 con Manchester United y de superar 12-1 a Huddersfield.

Chelsea vs Watford: pronósticos y/o apuestas del partido por la Premier League

Te Apuesto: Chelsea (1.22), Empate (4.90), Watford (8.25)

Inkabet: Chelsea (1.30), Empate (6.00), Watford (12.00)

Betsson: Chelsea (1.32), Empate (6.20), Watford (9.80)

¿A qué hora juegan Chelsea vs Watford HOY EN VIVO por la Premier League?

El Chelsea vs. Watford, se enfrentan en vibrante partido por la fecha 37 de la Premier League 2019, está pactado para las 8:00 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Chelsea vs Watford HOY EN VIVO por la Premier League?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Chelsea vs. Watford por la Premier League 2019, podrás recurrir a las señal de DirecTV.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Chelsea vs Watford por la Premier League?

Si quieres disfrutar el Chelsea vs. Watford, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Chelsea vs Watford por la Premier League

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 8:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs Watford? | DirecTV

Si quieres seguir Chelsea vs. Watford Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.