Real Madrid venció a Villarreal con doblete de Mariano por la Liga Santander [RESUMEN]

El Real Madrid superó este domingo por 3-2 al Villarreal, con doblete de Mariano Díaz y un tanto de Jesús Vallejo por la fecha 36 de la Liga Santander. El partido dejó un emotivo gesto del madridismo con Iker Casillas, que se recupera de un infarto, y al Submarino Amarillo sin poder certificar su continuidad en la primera división para la siguiente temporada.

Al minuto de juego, Mariano abrió el marcador, luego de un exceso de confianza de Santi Cazorla quien perdió el balón contra Brahim. Nueve minutos después, Casemiro repitió lo mismo para la igualdad de Gerard Moreno.

En un encuentro de numerosas ocasiones y vistoso para el espectador que acudió al Santiago Bernabéu, que tuvo la peor entrada de la temporada con menos de 47.000 aficionados, Jesús Vallejo adelantó al conjunto de Zinedine Zidane antes del descanso. En la reanudación, nuevamente Mariano estiró la ventaja y en los descuentos Jaume Costa selló el 3-2 final.

Con este resultado, Real Madrid se quedó en la tercer posición con 68 puntos mientras que Villarreal se ubicó en el puesto 15 con 40 unidades.

Con el objetivo de cerrar la temporada con el pie derecho, Real Madrid se enfrentará en casa ante el Villarreal, en un compromiso señalado por el egreso del brasilero Vinicius Juniors, quien luego de dos meses alinea el once ‘blanco’.

Este partido se caracteriza por ser parte de las pruebas que Zinedine Zidane realiza para organizar el elenco que dirigirá la siguiente temporada, por lo cual los integrantes del cuadro madrilista tienen la consigna de hacer las cosas bien por un bien común y personal.

A cuatro jornadas de culminar con la temporada de la liga española, Real Madrid no contará con figuras como Sergio Ramos, Álvaro Odriozola y Karim Benzema por lesión, pero la real interrogante está posicionada en la portería, pues tanto Thibaut Courtois como Keylor Navas se encuentran a la expectativa, sabiendo que uno de los dos dejará al equipo blanco en la próxima temporada.

"No nos vamos a quitar las ganas de jugar al fútbol. Es lo que les gusta a los jugadores. La temporada ya está, pero ellos tienen que pensar en la próxima. Aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Y lo vamos a tener que hacer juntos. Mañana pido que nos apoyen”, expresó el DT de Real Madrid.

En la otra cara de la moneda, el elenco de la Villarreal sólo jugará para revalidar su permanencia en la categoría, pues sin chances de lograr un cupo a las próximas ediciones de la Europa o Champions League, sólo ubicarse mejor en la tabla posiciones.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius o Isco y Mariano

DT. Zinedine Zidane

Villarreal: Andrés Fernández, Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Quintillà; Cazorla, Iborra; Pedraza, Fornals, Chukwueze; y Gerard Moreno

DT. Javi Calleja

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Real Madrid vs Villarreal por la Liga Santander deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN y Movistar+.

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Villarreal está programado para las 9:15 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 9:15 a.m.. Por su lado, en Chile, Bolovia, Paraguay y Venezuela a las 10:15 a.m. y en Argentina, Brasil y Uruguay será a las 11:15 a. m. En España a las 14:15 p.m.

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Villarreal EN VIVO HOY, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.