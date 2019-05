El gigante del squash

Don José Manuel Elías era un apasionado del squash y eso lo demostró al obtener los títulos nacionales en 1991 y 2001. Pasaron los años y sus entrenamientos fueron interrumpidos por un pequeño que quería imitar a su padre y porque le llamaba la atención que esa pelota de goma tomara diferentes velocidades o rebotes. El deporte también puede ser hereditario y llevarse en el ADN, porque al niño que estamos describiendo es Diego Elías, quien estará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, como uno de nuestros representantes con mayor opción para obtener una medalla de oro, así como lo hizo en Toronto 2015 cuando consiguió la de plata y bronce.

A sus 22 años, ha obtenido triunfos muy importantes: seguramente el más resaltante el llegar al octavo puesto en el ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash (PSA), la mejor ubicación de este talento nacional.

“ Tuve que sacrificar muchas cosas para lograr los triunfos que he obtenido en mi carrera. Los dos últimos años de colegio tuve que terminarlos por internet porque viajaba mucho y perdía clases. No pude ir de viaje de promoción. Solo estoy en Lima por tres meses y el resto del año lejos de mi familia y eso es duro. Sin embargo, todos esos esfuerzos están dando sus frutos”, dice quien disputará seis torneos antes de su participación en Lima 2019.

Este deportista, con su 1,88 de altura y la gran agilidad que le ha llevado a convertirse en el embajador de este deporte, es una de las esperanzas de nuestro país para lograr una presea en los Juegos Panamericanos. “Disfruto jugar el squash. Mi objetivo es darle una medalla de oro al país y estoy seguro de que lo conseguiré. Soy el número dos en América y mi rival directo a vencer es de Colombia (Miguel Ángel Rodríguez), que también es buen competidor. En Toronto ya nos hemos enfrentado en la final y esta vez se puede repetir, pero ahora le ganaré”.

Diego Elías juega entre 15 o 20 torneos al año, donde le ha tocado participar en Qatar y Hong Kong. Ello no fue impedimento para que no esté al tanto de la inestabilidad que sufrió el Instituto Peruano del Deporte (IPD) con cambios de presidentes.

“Sé lo que ha estado pasando , pero los deportistas debemos estar concentrados en prepararnos y no en temas políticos. El apoyo del IPD ha sido constante y no he tenido problemas”, dijo Elías, quien admira al canadiense Jonathan Power, quien es el número uno.

Sueño cumplido

La popularidad de Elías en el mundo del squash fue creciendo como la espuma, al punto que regresó a nuestro país para jugar un partido de exhibición con una leyenda de este deporte como Grégory Gaultier, quien fue el número uno por ocho años, considerado el Roger Federer de este deporte. Este francés hizo una buena amistad con Elías, al punto que lo invitó a su casa en República Checa. “He aprendido mucho de él. Ha sido fundamental en mi crecimiento. Te contagia su ambición y las ganas de siempre ser el mejor”.

Así de empeñoso es Diego Elías, quien no solo aspira a obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, sino a ser el número 1 del mundo. El hijo quiere seguir superando a su padre, es la ley de la vida, aunque el talento lo lleva en las venas.❖

Las cifras

2018Diego Elías logró ocupar el puesto diez en el ranking mundial.

2014

Y 2015, Elías logró el bicampeonato mundial juvenil.