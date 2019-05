¿Qué hará Cristiano Ronaldo cuando se retire del fútbol? Esto dijo el ‘7’ de la Juventus

Cuando un futbolista profesional está cerca del fin de su carrera empieza a pensar a qué se dedicará cuando le toque colgar los chimpunes. Algunos se alejan por completo del fútbol, mientras que otros siguen ligados con algún cargo dirigencial o desde la zona técnica. Cristiano Ronaldo acaba de revelar qué postura podría tomar cuando le toque jubilarse del fútbol.

En una reciente entrevista para la revista ICON, la estrella de la Juventus fue abordado sobre a qué dedicará su tiempo cuando se retire del fútbol. ‘CR7’ no descartó mantenerse ligado al fútbol desde el banquillo. “No lo descarto”, fue la respuesta del luso cuando le preguntaron si le gustaría seguir un cargo técnico.

El atacante portugués atraviesa los 34 años y su condición física le permitiría jugar entre cuatro y cinco años más. La puerta para ser DT está abierta y solo el tiempo le dará la razón.

Por otra parte, en esa misma entrevista Cristiano Ronaldo reveló cómo es que llegó a acoplarse a la Juventus tras dejar las filas del Real Madrid. “Lo primero que hago al llegar a un club es ser yo, nada más que eso. Debes ser humilde y aprender que no lo sabes todo. Si uno es inteligente, capta cosas que lo hacen mejorar como atleta. Acá me adapté perfectamente, vieron que no soy un vendehumo. Es distinto hablar que hacer”, subrayó el capitán luso.