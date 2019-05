Arsenal vs Valencia EN VIVO: duelo por la primera semifinal de la Europa League

VER EN VIVO | Arsenal vs. Valencia se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN 2) el duelo de ida de las semifinales en la Europa League. Este cotejo se desarrollará en el Emirates Stadium desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora de España). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los 'Gunners' recibirán en casa al conjunto español en medio de una crisis de resultados y futbolistas lesionados. El equipo de Unai Emery querrá dar el primer paso rumbo a la final de Europa League y conseguir por el único título de la temporada.

Arsenal venció por 1-0 a Nápoli para sellar su pase a las semifinales de la Europa League. Sin embargo, en la Premier League están con una racha de tres derrotas: ante Crystal Palace, Wolverhampton, y Leicester City.

Valencia tampoco la pasa muy bien. El cuadro 'che' perdió en los dos últimos partidos por la Liga Santander (Atlético de Madrid y Eibar). Los volantes defensivos Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin están descartados para este choque.

El equipo londinense no contará por lesión a Denis Suárez, quien volverá al Barcelona FC luego de que terminara su cesión. Otro que ya no será considerado es Aaron Ramsey. El volante galés, que ya firmó por la Juventus para la próxima temporada, se encuentra sentido del muslo por lo que se pierde lo que resta de la competencia.

