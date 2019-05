TAS obliga a Caster Semenya a medicarse para reducir sus niveles de testosterona

El futuro de la atleta sudafricana Caster Semenya continúa siendo incierto. La corredora había acudido al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para protestar por las nuevas regulaciones de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) que comprende nuevos criterios de elegibilidad para las atletas con altos niveles de testosterona.

Por tratarse de una persona intersexual, el cuerpo de Caster Semenya produce niveles altos de testosterona (hiperandrogenismo) por lo que no podrá competir internacionalmente salvo que se someta a un tratamiento de reducción de testosterona o decida competir contra hombres.

Semenya acudió al TAS en junio del 2018, a partir de este laudo, la IAAF dejó en suspenso la entrada en vigencia de esta nueva normativa mientras se esperaba el fallo del tribunal deportivo. La deportista sostuvo que estas medidas eran discriminatorias y buscaban eliminar a atletas con su misma condición de las altas competencias.

En una confusa decisión, el TAS rechazó el pedido de Semenya admitiendo que las regulaciones "sí son discriminatorias" pero que "esta discriminación es un medio necesario, razonable y proporcionado para cumplir el objetivo de la IAAF de preservar la integridad del atletismo femenino en los eventos restringidos".

La deportista sudafricana se pronunció con un comunicado en el cual expresa su indignación por el fallo. “Siempre he sabido que la IAAF siempre ha ido a por mí con sus reglamentos. Durante una década la IAAF ha querido frenarme, pero eso en realidad me ha hecho más fuerte. La decisión del TAS no me detendrá. Me levantaré una vez más”, señaló.

Para seguir compitiendo en la rama femenina, Semenya deberá reducir sus niveles de testosterona sometiéndose a un tratamiento de estrógenos que se basa en la ingestión de píldoras. No obstante, este proceso, que la IAAF cataloga como una simple ingesta oral de anticonceptivos, provoca efectos secundarios que tendrían el efecto inverso de una PED (droga de mejoramiento de performance).