Caruso Lombardi afirmó que lo llamaron para reemplazar a Russo en Alianza Lima [VIDEO]

El conocido entrenador argentino Ricardo Caruso fue entrevistado por la cadena Fox Sports y durante la conversación reveló que "dos personas" lo llamaron para convertirse en el nuevo DT de Alianza Lima, tras la partida de Miguel Ángel Russo.

Ricardo Caruso, quien descendió en el fútbol argentino con San Martín De Tucumán, sostuvo que le resultaría difícil dirigir a un equipo fuera de su natal Argentina.

"Me llamaron dos personas, que no las conozco, para ofrecerme lo de Alianza Lima. Pero a mí me cuesta mucho irme afuera, ustedes lo saben", señaló Ricardo Caruso en la entrevista con Fox Sports.

Hoy en día, Ricardo Caruso se encuentra dirigiendo al San Martín de Tucumán en la Segunda División del fútbol argentino; sin embargo, es conocido en su país por salvar a varios equipos del descenso.

En 2007 y 2013 evitó el descenso con Argentinos Juniors, en 2008 con Racing Club, en 2012 con San Lorenzo de Almagro, en 2014 con Quilmes y en 2016 con Sarmiento de Junín.

Vale recordar que Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un entrenador luego de la salida de Miguel Ángel Russo, quien aseguró que se tuvo que ir por motivos personales.