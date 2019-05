Edison Flores reveló la razón por la cual dejó Dinamarca para irse a México

Edison Flores está teniendo una gran temporada con el Monarcas Morelia de la Liga MX. Pese a que su equipo nuevamente quedó fuera de los Play Offs del Torneo Clausura 2019, el mediocampista de la selección peruana se ha ganado un lugar en el equipo titular de Javier Torrente y ha anotado cuatro goles en el año.

Luego de casi nueve meses de adaptación en el Monarcas Morelia, el popular ‘Orejas’ Flores se confesó en una entrevista con el canal oficial de la Liga Bancomer MX y reveló la razón por la cual dejó el Aalborg BK de Dinamarca para iniciar un nuevo reto en el país centroamericano.

“Creí que llegar a México era lo mejor para mí, daba un salto de calidad. En Dinamarca no estaba en una liga europea muy conocida, por eso decidí estar aquí. La Liga MX es similar a la peruana, México tiene una cultura muy rica y eso me viene bien. No hay muchas diferencias con Perú, no me ha costado mucho en adaptarme", dijo Flores.

Por otro lado, Edison Flores aseguró que la Liga MX le va bien a los jugadores peruanos y señaló que el nivel del torneo es más alto que la Liga 1 Movistar.

“Los equipos mexicanos siempre son reconocidos y es un nivel más alto que el de Perú. Es un fútbol que le va bien a los peruanos y no me sorprende el nivel porque se la calidad que hay en cada uno de los equipos y es sobresaliente ya que esta vista por todo el mundo”, concluyó.

Dato: Monarcas Morelia pagó casi 1.5 millones de dólares por el pase de Edison Flores.