El buen viento de Stefano

Stefano Peschiera, a sus 24 años, ha sabido formar una personalidad sólida, en la que las justificaciones no existen y la ambición por siempre ser el mejor es su mayor virtud. El velerista nacional lo ha demostrado con hechos porque con el transcurrir del tiempo parecería que flamear la bandera rojiblanca en lo más altos se ha convertido en una sana costumbre para él. Stefano ha sido campeón nacional y sudamericano. Ha sido también el primer deportista peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este año ganó la medalla de oro en los IV Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019 en Argentina.

Todos estos logros lo han llevado a que sea la esperanza del país para lograr una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Stefano le contó a La República cómo inició su pasión por este deporte. “Desde chico he practicado fútbol, natación, he estado en el equipo de basket del colegio. La vela ha sido un deporte de familia. Mi abuelo tenía un velero clásico que hasta el momento lo conservamos y fue donde navegué por primera vez a los cuatro años. A los siete, mi mamá me matriculó en una escuela de Ancón y ahí me enamoré más de este deporte y del mar”.

El deportista nacional confesó que es un orgullo que el país confíe que le pueda brindar una medalla a todos los peruanos. “Somos locales y tenemos buenos deportistas para ganar muchas medallas. Lamentablemente, el Perú ha tenido que organizar este evento para que el Estado y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) comiencen a apoyar a tantos deportistas. Yo voy a salir a matar por el Perú. Considero que el surf, squash, karate, judo y salto largo, así como en maratón con Inés Melchor y Gladys Tejeda, nos pueden brindar medallas de oro”.

Stefano, quien es un apasionado por los números y en mayo del 2018 culminó la carrera de Finanzas en Estados Unidos, habló sobre la inestabilidad que existió hace unos meses en el IPD, donde renunciaron dos presidentes y después nombraron en el cargo a Sebastián Suito. “Los deportistas, en general, nos mantenemos al margen del tema político. No he visto que sea afectado el apoyo, pero sí ha generado una inestabilidad en el IPD en el tema de gestión y organización. Soy un agradecido con ellos porque sin su apoyo no estaría en este nivel”.

A menos de tres meses de iniciarse los Juegos Panamericanos, Peschiera confiesa que ya estudió a sus posibles rivales. “Los más fuertes van a ser Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Argentina. Lo bueno que desde los Juegos Olímpicos Río 2016 le vengo ganando a todos los países panamericanos”.

Sus logros han hecho que Stefano se convierta en el embajador de la vela y comentó que está planeando poner en marcha una fundación para que este deporte llegue a todos los rincones del país. Es un proyecto que ya se instaló en su mente. Paralelo a ello también tiene otra ilusión.

“Me gustaría que todos los jóvenes puedan practicar este deporte y que se puedan identificar. Otro sueño es poder ganar una medalla olímpica y con ello me retiraría de esta disciplina porque sería el hombre más feliz del mundo. Participar en Tokio 2020 es una revancha para mí porque en el 2016 mi objetivo era quedar en el top 15 y no lo logré. El entrenar solo dos meses me hizo sentir inseguro, me sentí un turista”, dijo Stefano Peschiera con esa personalidad que lo caracteriza y la confianza que lo hace pensar que logrará una medalla. ❖

las cifras

6

fue el puesto de Peschiera en el World Cup Series de Laser Standard 2019.

7

de mayo Peschiera participará en la World Cup Series en Portugal.