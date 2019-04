UFC Fight Night: Hermansson consigue el triunfo más grande de su carrera ante 'Jacaré' [VIDEO]

Israel Adesanya y Robert Whitaker aún no definen al campeó indiscutible de los pesos medianos de la UFC, sin embargo, ya tienen retador y su nombre es Jack Hermansson. 'The Joker' consiguió la victoria más importante de su carrera al derrotar por decisión unánime (49-46, 48-47, 48-47) a Ronaldo 'Jacaré' Souza.

En una pelea con momentos de dominio cambiantes, el fuerte 'striking' del sueco hizo la diferencia sobre el brasileño. Fueron 5 rounds intensos pero muy inteligentes por parte de Hermansson que a la larga terminaron por superar al más experimentado de los dos.

UFC Fight Night: Revive el round por round de 'Jacaré' Souza vs Hermansson

Primer round

Ambos peleadores salen a estudiarse. Jacaré toma el centro del octágono y poco a poco toman confianza para soltar los puños. Hay intercambios pero sin conectar golpes significativos.

¡Conecta Hermansson!, Jacaré esta sentido y va al piso, el sueco aprovecha y encaja la guillotina de manera poco ortodoxa. ¡Jacaré resiste! El brasileño logra darse vuelta y pararse, increíble reacción y excelente defensa. El resto del round se desenvuelve con ambos pegados a la reja.

Segundo round

Hermansson lo busca desde el inicio, sabe que le puede hacer daño. Van al suelo otra vez y 'The Joker' no duda en ir con Jacaré, no le teme a su jiu jitsu. Hermansson intenta golpear con ambas manos, se defiende bien Jacare que mantiene la guardia sobre el sueco. Así se desarrolla todo el segundo asalto.

Tercer Round

Hermansson vuelve a intentar el derribo, esta vez no lo consigue. Jacaré luce muy recuperado del embate de los primeros dos asaltos, parece que volvió a confiar en su pelea de pie. Va para adelante Jacaré, siente los golpes 'The Joker'.

El brasileño mete las mejores combinaciones y sobre los últimos segundos logra tumbar a Hermansson pero lo salva la campana.

Cuarto Round

Hermansson trata de derribar a Souza pero sus intentos son cada vez más débiles. ¡Qué golpe conectó Hermansson! va para adelante el sueco, Jacaré responde, se armó un 'peleón'. A 'The Joker' se le ve más en control, mete un buen uppercut, sale al frente, Hermansson está muy recuperado de lo que sufrió en el tercer round.

Quinto Round

El cansancio es evidente en amos gladiadores, Jacaré buscó llevar la pelea al piso pero no lo consiguió y continúan buscando el intercambio de puños pero eligiendo bien sus golpes para evitar cansarse más. El brasileño intenta acortar distancia pero Hermansson lo mantiene a raya con los jabs, se le más ansioso a Jacré, siente que está abajo en puntos. Termina la pelea con un par de buenos golpes de Jacaré pero una mejor contra del sueco que logró derribarlo.