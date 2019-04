Barcelona vs Levante EN VIVO en la jornada 35 de la Liga Santander

Barcelona recibe a Levante en el Camp Nou EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Movistar+) HOY sábado a la 1:45 p.m. (hoario peruano) en la jornada 35 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de LaReublica.pe.

Con la finalidad de liquidar el título de la liga española, el cuadro de Barcelona buscará ganar a como dé lugar los tres puntos que representaría la final adelantada de LaLiga y le otorgaría el trofeo a los ‘culés’ a cuatro fechas de terminar la temporada.

En una racha casi redonda para los pupilos de Ernesto Valverde, el plantel espera no desentonar con los últimos resultados en verde, el cual asciende a 21 fechas sin perder en los tres campeonatos que pelea (Liga Santander, Champions League y Copa del Rey).

Con Lionel Messi, Dembélé, Malcom en el once inicial, Barcelona buscará cerrar la etapa del torneo doméstico en España, con 34 jornadas jugadas, 24 partidos ganados, ocho empates y apenas dos derrotas, lo cual separa con nueve puntos de distancia con el segundo lugar, Atlético de Madrid.

“Queremos ser campeones de Liga ya. Primero vamos a ganarlo porque no hemos conquistado nada todavía, lo prevemos complicado por lo que se juegan pero nosotros nos jugamos el campeonato. Uno siempre espera esto, el poder jugarse el título en casa con su gente. No queremos dejarlo para más adelante”, manifestó Valverde.

De esta manera, el ‘Barca’ solo necesita ganar para hacerse inalcanzable y levantar la copa mucho antes de que la temporada termine, sin embargo, sus esfuerzos deben seguir siendo demostrados en la semifinal de la Champions League (miércoles ante Liverpool) y en la final de la Copa del Rey, el 25 de mayo ante Valencia.

En la otra cara de la moneda, Levante espera cerrar la temporada con una racha positiva, pues aunque tiene las posibilidades nulas de obtener un cupo a la Eurocopa, espera sacar los puntos a su favor para dejar la sombra del descenso lejos. Ubicado en la décimo quinta posición el cuadro de Paco López espera frustrar la fiesta del club catalán.

De acuerdo con las estadísticas, en los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona y Levante, los ‘granotes’ se han adueñado de los puntos en tres oportunidades, mientras que el cuadro ‘azulgrana’ logró hacerlo dos veces.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Levante EN VIVO por la Liga Santander:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Dembélé, Malcom.

DT: Ernesto Valverde

Levante: Aitor; Coke, Vezo, Rober, Luna, Vukcevic o Chema, Rochina, Campaña, Morales, Bardhi, Mayoral.

DT: Paco López

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Barcelona vs Levante EN VIVO: guía de canales para ver la Liga Santander;

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Premium

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Internacional: Facebook Live, Bet365, Radio Barca

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España Movistar+, Movistar Partidazo

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Barcelona vs Levante EN VIVO: horarios para ver la Liga Santander:

México: 12:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Paraguay: 2:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Barcelona vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Barcelona vs Levante está programado para las 1.45 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 3:45 p. m. En España a las 8:45 p.m.

Barcelona vs Levante EN VIVO: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Barcelona vs Levante por la Liga Santander deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN y Movistar+.

Barcelona vs Levante EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido de la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Levante, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.