Réferi de la WWE se rehusó salir del ring pese a tener la pierna rota [VIDEO]

Un árbitro de la WWE tuvo un desafortunado momento durante un show en vivo de la marca NXT que se realizó en Omaha, Nebraska . Y es que el conocido réferi Tom Castor sufrió una impactante fractura en su pierna izquierda que se ha vuelto viral en YouTube.

Como se sabe, las superestrellas de la WWE están muy propensas a sufrir graves lesiones, pero con este video compartido en YouTube quedó claro que los colegiados de la lucha libre también pueden tener serios daños.

Cuando Tom Castor impartía justicia en la pelea de Tyler Breeze y Velveteen Dream, recibió una patada en el rostro y cayó de mala manera, que tuvo como consecuencia la fractura de su pierna izquierda y retorcerse de dolor.

No obstante —tal y como aprecia en el clip difundo en YouTube—, el árbitro de la WWE se rehusó a salir del ring pese a que estaba siendo auxiliado por los médicos y un compañero había ingresado para reemplazarlo. Tom Castor, con su pierna rota, terminó su trabajo realizando el conteo de tres.

"Él es un verdadero profesional y mantuvo la concentración", fue lo que escribió Scott Armstrong, productor de WWE, en su cuenta oficial de Twitter.

Our @NXT @WWE Ref @tomcastorWWE broke his leg last night, still counted 3 and then threw up the “X” for himself!!! Shout out to Tom for being a true Pro and keeping his focus! #ReffinAintEasy! #SpeedyRecoveryTom https://t.co/6sXEUlFACO